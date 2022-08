Von Christoph Moll

Neckarsteinach/Neckargemünd. Die RNZ-Sommertour in der Region ist am Montagabend mit einem "Klassiker" zu Ende gegangen: Die Kanutour auf dem Neckar von Neckarsteinach nach Neckargemünd gehört jedes Jahr zu den beliebtesten Touren um Heidelberg. Rund 30 RNZ-Leser hatten das Glück, einen Platz in den Kanadiern des Kanuverleihs Neckargemünd zu ergattern. Und sie genossen die rund zweistündige Tour (siehe auch nebenstehende Stimmen).

Bereits zum dritten Mal in Folge beteiligte sich Thomas Strifler mit seinem Kanuverleih an der RNZ-Sommertour – also seit die Aktionen nicht ausschließlich in Heidelberg, sondern auch in der Umgebung angeboten werden. Und jedes Mal sehr gerne, wie Strifler bei der Begrüßung der RNZ-Leser bei strahlendem Sonnenschein am Neckarlauer in Neckarsteinach betonte. "Wir können uns nach zwei härteren Jahren über zu wenig Arbeit nicht beklagen", sagte er. Das Paddeln auf dem Neckar zwischen Mosbach und Heidelberg mit Halbtages-, Ganztages- und Mehrtagesfahrten sei nach den Corona-Jahren wieder sehr gefragt. Außerdem sei der Kanuverleih auf der Burg Dilsberg mit Angeboten in der Erlebnispädagogik aktiv. Und die Stimmung unter den RNZ-Lesern war schon beim Start prächtig. Auf die Aufforderung, alle Boote "voll zu machen", kam prompt die Frage: "Mit Wasser?"

"Fleißige Zeitungsleser werden heute belohnt", meinte Striflers Geschäftspartner Simon Galler, der die Tour auf dem Wasser begleitete. Der 41-jährige Neckargemünder kennt die Region bestens und stellte gleich klar: "Auf dem Wasser sind alle per Du." Und: "Wir rudern nicht, sondern wir paddeln in einem Kanadier Richtung Heidelberg, aber nicht ganz bis nach Heidelberg." Galler warnte auch vor dem regen Schiffsverkehr, weshalb man in Ufernähe bleibe: "Die großen Lastkähne fahren alle in der Mitte des Flusses." Gleichzeitig warnte er aber davor, zu nah am Ufer zu fahren und durchs "Gebüsch zu peitschen". Außerdem sollten alle Boote möglichst nah beisammen bleiben.

Bei der Frage, wer Erfahrung im Paddeln habe, gingen etwa die Hälfte der Hände in die Luft. "Wenn wir aufeinander Acht geben und man auf dem Sitzplatz bleibt, ist es sicher", betonte Galler, der im Anschluss noch die verschiedenen Bewegungen mit dem "Stechpaddel" insbesondere zum Steuern zeigte. "Die hintere Person ist verantwortlich dafür, dass das Boot in Neckargemünd ankommt", sagte Galler. Dann gab’s noch eine Schwimmweste für jeden Teilnehmer und immer zu viert ging es in die Boote. "Klimaneutraler kann man sich nicht fortbewegen", so Galler. "Ohne Paddeln würde die ...