Von Sabrina Lehr

Dossenheim/Heidelberg. Es brummt und vibriert im Obergeschoss des alten Stellwerks in der Heidelberger Bahnstadt. Die Luft riecht nach Kaffee. Kein Wunder: Es sind die heiligen Hallen der Kaffeerösterei "Simon & Bearns", zu denen nicht viele Zutritt haben. Doch am Mittwoch hatten sechs RNZ-Leser die exklusive Gelegenheit, von Röster und Barista Víctor López-Dávila in die Welt des "braunen Goldes" und in die Geheimnisse des perfekten Cappuccino eingeführt zu werden.

Seit 2017 dreht sich bei "Simon & Bearns" alles um Kaffee. Geschäftsführer Simon Kuch brachte seinen Kaffee zunächst am Dossenheimer Bahnhofsplatz an den Mann. Geröstet wurde in der Wilhelmsfelder Backstube der Bäckerei Bernauer, die Kuchs Mutter betreibt. Das spiegelt sich auch im Firmennamen wider: Neben Kuchs Vornamen setzt sich "Bearns" aus "Bernauer" und "beans" zusammen, dem englischen Wort für "Bohnen". Seit Herbst 2021 betreibt das Unternehmen nun das Stellwerk 5. Während im Erdgeschoss ein Café mit freiem Blick aufs Feld beheimatet ist, wird im Obergeschoss an der perfekten Kaffeeröstung getüftelt.

Gute Laune und Lust auf Kaffee brachten die RNZ-Gewinner zur Sommertour bei „Simon & Bearns“ mit. Foto: Alex

"Ich will, dass Kaffee nicht nur bitter ist, sondern die besonderen Aromen herauskommen", formuliert López-Dávila seinen Anspruch, während er die Sommertouristen durch das Lager mit den "Rohbohnen" führt. Rund zwei Tonnen werden im Monat verarbeitet – wenig im Vergleich zu großen Kaffeeherstellern. Was diese vom Kaffee des Privatrösters unterscheide, erklärt der Experte so: "Der Industriekaffee wird viel heißer geröstet und der Geschmack ist immer derselbe, auch mit günstigen Bohnen." Zudem stammten die Rohbohnen, mit denen "Simon & Bearns" arbeitet, von kleinen Plantagen aus Afrika, Indien und Südamerika.

Nach einer Einführung zu Herstellung und Röstung von Kaffee geht es für die Sommertouristen an die Siebträgermaschinen. Bei deren Anblick freut sich vor allem Margit Kau. Sie besitzt die gleiche Maschine wie die Rösterei und traut sich als erste an die Zubereitung eines Cappuccino: Mit der Feinwaage auf das Mischverhältnis von einem Teil Kaffee zu zwei Teilen Wasser achten, das Pulver nicht zu leicht und nicht zu fest in den Siebträger drücken und als Königsdisziplin die Milch schäumen. Der Trick dabei: die Dampflanze erst oberflächlich in die Milch halten, dann ganz eintauchen. Ist das Blubbern zu laut, wird der Versuch nichts. Unter Anleitung von López-Dávila läuft ein Kaffee nach dem anderen aus den Maschinen. Und während die einen mit dem Barista über die perfekte Milch fachsimpeln, stellt RNZ-Leser Christoph Hofbeck die wichtige Frage: "Und wie kommen die Herzen in den Milchschaum?"

Das Objekt der Begierde und gleichsam Tagesziel: der perfekte Cappuccino. Foto: Alex

López-Dávila lässt sich das nicht zweimal sagen und demonstriert die Technik. "Beim 100. Mal klappt’s dann", fürchtet Hofbeck, der die Bewegung zum Nachmachen mit dem Handy gefilmt hatte. Tasse um Tasse füllen die Sommertouristen, arbeiten akribisch am Schaum. Und auch wenn es mit dem Herz nicht so recht klappen will – die inneren Werte stimmen. "Der Geschmack ist einzigartig", zeigt sich Renate Altevogt schon beim ersten Schluck begeistert. Und dann, nach fast einer Stunde, hallen begeisterte Geräusche durch den Raum. In Hofbecks Tasse ist glasklar ein Herz zu sehen. Die Freude ist nicht nur bei Ehefrau Anne-Laure, die die Tasse bekommt. Auch Barista López-Dávila entlockt der Blick in die Tasse ein anerkennendes Grinsen. "Das sieht sehr gut aus."

Wie guter Kaffee zu Hause gelingt

Dossenheim/Heidelberg. (lesa) Wissbegierig und kaffeebegeistert zeigten sich RNZ-Leser bei der Sommertour bei "Simon & Bearns" – und nutzten die Gelegenheit, Kaffeeröster und Barista Víctor López-Dávila mit Fragen zu löchern. Neben dem Tipp, gute Kaffeebohnen zu verwenden und viel zu experimentieren, hatte er so manchen Rat für zu Hause parat:

> Das Kaffeepulver sollte dem Experten zufolge nicht auf Vorrat gemahlen werden. Bei der Lagerung verliere der Kaffee nämlich Aroma. Besser: Die Bohnen frisch mahlen und sofort verarbeiten.

> Die Röstung des Kaffees sollte nach dem gewünschten Endprodukt gewählt werden. So empfiehlt López-Dávila etwa für Café Crema mittlere Röstungen, für Filterkaffee hell geröstete Bohnen.

> Der Mahlgrad der Kaffeebohnen hängt ebenfalls vom Endprodukt ab: Während für in der Siebträgermaschine zubereiteten Espresso die Bohnen fein gemahlen werden, sollte etwa für einen Cold Brew, der über Stunden extrahiert, ein grober Mahlgrad gewählt werden.

> Das Wasser spielt beim Geschmack des Kaffees laut López-Dávila eine nicht unbedeutende Rolle. Hartes Wasser mache den Kaffee zwar vollmundig, neutralisiere aber Aromen. Wasser mit zu geringer Härte betone Säuren, sorge aber für einen eher dünnen Kaffee. Die Lösung: stilles Wasser aus der Flasche für die Zubereitung verwenden.

> Die Temperatur solle bei der Kaffeezubereitung nicht zu heiß sein. Der Barista empfiehlt Besitzern von Siebträgermaschinen, nicht über 94 Grad zu gehen. "Sonst wird der Kaffee zweimal geröstet."