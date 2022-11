> Eppelheim: "Lampe müde, Lampe schlafen", teilte die Feuerwehr scherzhaft zu jenem Bild mit, das sich ihr nach einem Alarm am Montagnachmittag in der Schillerstraße bot: Eine Straßenlaterne war um nahezu 90 Grad verbogen beziehungsweise "abgeknickt". Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, dass vermutlich ein Lastwagen mit der Laterne kollidiert sei und diese entsprechend beschädigt habe. Ein Zeuge habe dies beobachtet, aber kein Kennzeichen erkannt. Feuerwehrkommandant Uwe Wagner erklärte, dass seine Kameraden sozusagen irrtümlicherweise alarmiert worden seien: "Es hieß erst, es wäre ein Verkehrsschild betroffen." In solchen Fällen würde die Feuerwehr eingreifen und ...

Region Heidelberg. (RNZ) Viel los war in der Region Heidelberg über das Wochenende, Halloween und den Feiertag. Feuerwehr und Polizei hatten gut zu tun. Ein Überblick:

> Neckarsteinach: Zu großen Verkehrsbehinderungen hat am Montagabend der Sturz eines Motorradfahrers innerhalb der Baustelle auf der Bundesstraße B37 zwischen Neckarsteinach und Kleingemünd geführt. Wie Polizeisprecherin Katrin Pipping auf RNZ-Anfrage mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 17.45 Uhr. Der 24-jährige Fahrer eines Motorrads aus dem Raum Ludwigshafen war in Richtung Kleingemünd unterwegs, als er nach derzeitigen Erkenntnissen innerhalb der dortigen Baustelle aus bislang unbekannter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn geriet. Dort wurde er glücklicherweise nicht von einem Auto erfasst, prallte aber in die Leitplanken. Er kam schwer, aber laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt ins Krankenhaus. Beide Fahrspuren mussten für die Unfallaufnahme voll gesperrt werden. Es bildete sich ein großer Stau. Gegen 18.40 Uhr herrschte wieder freie Fahrt.

> Nußloch: Einen besonderen Halloween-Abend mit zusätzlichem Grusel-Faktor haben mehrere Nußlocher am Montag erlebt. Denn es wurde nicht nur durch die Zeitumstellung vom Wochenende ungewohnt früh dunkel, sondern plötzlich gingen auch noch die elektrisch betriebenen Lichter aus. Gegen 19.30 Uhr berichteten unter anderem Anwohner aus der Beethovenstraße, Blumenstraße, Werderstraße und dem Etzwiesenweg, dass bei ihnen der Strom ausgefallen sei. Auch einige Straßenlaternen funktionierten in der Folge offenbar nicht. Der zuständige Betreiber Netze BW war am gestrigen Dienstag auf Anfrage nicht zu erreichen. Was die Ursache für den Ausfall war und wie viele Haushalte betroffen waren, blieb daher unklar. Nach RNZ-Informationen soll die Störung innerhalb von ein bis zwei Stunden wieder behoben gewesen sein.

In der Schillerstraße wurde eine Laterne bei einem Unfall beschädigt. Foto: Feuerwehr

> Eppelheim: "Lampe müde, Lampe schlafen", teilte die Feuerwehr scherzhaft zu jenem Bild mit, das sich ihr nach einem Alarm am Montagnachmittag in der Schillerstraße bot: Eine Straßenlaterne war um nahezu 90 Grad verbogen beziehungsweise "abgeknickt". Ein Polizeisprecher sagte auf Anfrage, dass vermutlich ein Lastwagen mit der Laterne kollidiert sei und diese entsprechend beschädigt habe. Ein Zeuge habe dies beobachtet, aber kein Kennzeichen erkannt. Feuerwehrkommandant Uwe Wagner erklärte, dass seine Kameraden sozusagen irrtümlicherweise alarmiert worden seien: "Es hieß erst, es wäre ein Verkehrsschild betroffen." In solchen Fällen würde die Feuerwehr eingreifen und das Schild von der Straße entfernen, so Wagner. Für Laternen seien aber die Stadtwerke zuständig.

Die beiden Autos wurden bei dem Unfall völlig zerstört. Foto: Feuerwehr

> Heiligkreuzsteinach: Auf der Landesstraße L535 ist es am Samstag kurz nach 18 Uhr zwischen Heiligkreuzsteinach und Unter-Abtsteinach zu einem schweren Unfall gekommen. Laut Polizei war ein 61-jähriger Mann am Steuer eines VW Golf in Richtung Heiligkreuzsteinach unterwegs, als er in einer unübersichtlichen Linkskurve zu einem Überholmanöver ansetzte. Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit dem Volvo eines 59-Jährigen. Glück im Unglück: Beide wurden nur leicht verletzt. Die Feuerwehr sicherte laut Kommandant Florian Koessler die Unfallstelle, klemmte die Batterien ab und kümmerte sich um auslaufende Betriebsstoffe. Die beiden Autos wurden abgeschleppt.