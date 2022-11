> Malschs großer Martinsumzug findet am Freitag, 11. November, statt. Treffen mit den Kindern ist um 17 Uhr vor der katholischen Kirche St. ...

Region Wiesloch. (seb) Leuchtende Laternen und leuchtende Kinderaugen dürften für stimmungsvolle Spektakel sorgen, wenn sich die Umzüge zu Ehren von Sankt Martin durch die Straßen der Region bewegen. Dabei wird an die Barmherzigkeit des Heiligen erinnert, daran, wie er seinen Mantel mit einem Bettler teilte. Martinsmännchen und andere Leckereien dürfen nicht fehlen. Die RNZ listet auf, welche öffentlichen Umzüge stattfinden, soweit sie uns bekannt gegeben wurden.

> In Wiesloch startet der Martinsumzug am Freitag, 11. November, 18 Uhr, auf dem Marktplatz vor dem Rathaus. Der Zug wird von Fackelträgern, Stadtkapelle und Jugendstadtkapelle begleitet. Die Abschlussveranstaltung findet auf dem Hof der Maria-Sibylla-Merian-Grundschule statt. Alle Kinder, die mit einer Laterne teilnehmen, erhalten ein Martinsmännchen. Schüler der Merian-Schule lesen die Martinslegende vor.

> In Baiertal findet der Umzug am Freitag, 11. November, unter Federführung der Pestalozzi-Schule statt. Die Aufstellung erfolgt um 17.45 Uhr auf dem Parkplatz am Eingang der Schule. Der Musikverein Baiertal begleitet den Umzug. Los geht es um 18 Uhr. Zurück auf dem Schulhof erhalten die Kinder ein Martinsmännchen, es gibt Getränke zum Aufwärmen, Waffeln und Kräuter-Baguette. Gegen 18.45 Uhr wird ein Martinsspiel aufgeführt.

> Walldorf veranstaltet den Martinszug am Freitag, 11. November. Der Zug wird sich nach dem Martinsspiel – Beginn ist um 18 Uhr – vom Astorhaus aus in Bewegung setzen. Ziel des Zuges ist der Marktplatz.

> In Rauenberg trifft man sich zum Martinsumzug am Freitag, 11. November, um 17.50 Uhr am Trockenturm. Start ist um 18 Uhr. Die Jugendfeuerwehr geht mit Fackeln voraus, der Musikverein begleitet den Zug bis zum Martinsfeuer auf dem Hof der Mannabergschule. Die Kinder erhalten Hefebrötchen in Form von Martinshelmen, es gibt Kinderpunsch und Glühwein. Bei Regen entfällt der Umzug, Treffpunkt ist dann direkt auf dem Schulhof.

> Malschs großer Martinsumzug findet am Freitag, 11. November, statt. Treffen mit den Kindern ist um 17 Uhr vor der katholischen Kirche St. Juliana. Nach der Geschichte des Heiligen Martin setzt sich der Zug, angeführt von der Jugendkapelle des Musikvereins und der Feuerwehr, in Bewegung. Ein Halt wird vor dem Tierpark eingelegt, wo sich Sankt Martin auf seinem Pferd zeigt, dann geht es zum Segelflugplatz weiter. Dort am Lagerfeuer wird eine Bewirtung angeboten und die Martinsmännchen verteilt.

> Zu Dielheims Martinsumzug trifft man sich am Freitag, 11. November, um 17.30 Uhr an der Leimbachtalschule, die alles organisiert.

> Der Horrenberger Martinsumzug findet bereits heute, Donnerstag, um 18 Uhr statt. Grundschule und Kindergarten sind die Veranstalter.

> Im Unterhof startet der Martinsumzug wiederum erst am Samstag, 12. November: Der Heimatverein lädt für 17 Uhr in die Ortsmitte ein.

> In Mühlhausen veranstaltet die Kraichgauschule schon heute, Donnerstag, den Martinszug. Treffpunkt ist um 18 Uhr auf dem Parkplatz der Kraichgauhalle. Der Martinszug führt durch Lessingstraße, Goethestraße, Wolfsbergstraße und Brüningstraße zum Rathausplatz, begleitet vom Musikverein.

> In St. Leon-Rot sind dieses Jahr keine offiziellen Martinszüge geplant. In St. Leon hat Jennifer Brenzinger dafür am Freitag, 11. November, ab 18.30 Uhr auf dem Feuerwehrspielplatz ein Martinsfeuer organisiert. Es gibt ein großes Lagerfeuer, Musik, Punsch und Martinsmänner. Die Organisatorin bittet darum, eigene Trinkbecher mitzubringen.