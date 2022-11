> In St. Leon-Rot findet der Weihnachtsmarkt auf dem Dorfplatz zwischen Rathaus und Harres in der Gemeindemitte statt. Die Verwaltung und die Teilnehmer des Weihnachtsmarktes laden Interessierte am Samstag, 3. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 11 bis 21 Uhr ein. Am Samstag wird der Weihnachtsmarkt um 16.15 Uhr offiziell durch Bürgermeister Alexander Eger eröffnet.

Am Samstag um 17 Uhr werden Bürgermeister Jens Spanberger und der Musikverein den Adventsmarkt eröffnen. Anschließend wird die Tanz-AG der Kraichgauschule verschiedene Tänze aufführen. Um 19 Uhr folgt im Bürgerhaus ein Kinderprogramm mit dem Titel "Auf der Leinwand". Gleichzeitig hat der Sängerbundchor "New Generation" einen gesanglichen Auftritt auf dem Weihnachtsmarkt. Am Sonntag zwischen 14 und 17 Uhr lädt die Jugendfeuerwehr im Bürgerhaus zur Weihnachtsbäckerei ein. Um 16 Uhr erklingen Weihnachtslieder mit Hawa Mupo. Akkordeonmusik zum Advent erklingt ebenfalls am Sonntag um 16 Uhr im Saal des Bürgerhauses.

> In Mühlhausen lädt die Gemeinde am Samstag, 3. Dezember, von 16 bis 21 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, von 14 bis 21 Uhr zum Adventsmarkt auf dem Rathausplatz "Unter den Linden". Die Essens- und Getränkebuden verwöhnen mit Klassikern und Spezialitäten. Außerdem erwarten die Besucher Getränkecocktails, verschiedene Glühweinsorten und weihnachtliche Bieren und Liköre. Für die kleinen Gäste wird der Nikolaus dem Adventsmarkt an beiden Tagen einen Besuch abstatten und kleine Geschenke verteilen.

Region Wiesloch. (rka/leu/tt) Auch am kommenden zweiten Adventswochenende locken wieder einige Weihnachtsmärkte in der Region. Neben den Märkten in Dielheim, Mühlhausen und St. Leon-Rot lockt in Wiesloch auch weiterhin der "Weihnachtszauber " auf den Markt- und evangelischen Kirchplatz. Geöffnet ist dort montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, samstags von 11 bis 21 Uhr und sonntags von 14 bis 21 Uhr.

Gleichzeitig findet im Bürgerhaus eine Bilderausstellung von Angelika Niedermayer und Dieter Köster statt. Niedermayer hat sich vor allem durch ihre Aquarellbilder mit Motiven aus der Natur einen Namen gemacht. Kösters Gemälde, gestaltet mit ganz verschiedenen Materialien und Farben, führen von der naturalistisch gestalteten Landschaft bis zur abstrakten Gestaltung von Flächen und Räumen.

Danach bieten in den festlich beleuchteten Weihnachtshäuschen örtliche Vereine, Gewerbetreibende und Organisationen Weihnachtliches, Praktisches und Schönes an. Dazu umwehen den Dorfplatz weihnachtliche Düfte von Glühwein, Punsch und vielen kulinarischen Köstlichkeiten. Neben Selbstgebasteltem, Selbstgebackenem, Advents- und Christbaumschmuck in jeder Art kommen natürlich auch die Gaumenfreuden nicht zu kurz.

Für die Kleinen steht ein Kinderkarussell bereit. Am Samstag ist außerdem der Weihnachtsmann unterwegs und wird Geschenke an die Kleinen verteilen. Außerdem sorgen die Vereine für ein abwechslungsreiches Programm.

> In Dielheim findet der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr bereits zum 25. Mal statt. Die Dielheimer Vereine und Gruppen laden am Samstag, 3. Dezember, ab 17 Uhr und am Sonntag, 4. Dezember, ab 14.30 Uhr auf den Dorfplatz vor der Kirche St. Cyriak ein. Mit dabei sind die Handballer des TV Dielheim, der Kirchenchor, der Sportschützenverein, die Leimbachtalschule, die Hakofahrer, der Angelverein aus Rauenberg, die Landfrauen, der Eckertsberg-Kindergarten, der Gewerbeverein, die "Wichtelbude", die SG Dielheim, der Verein der Hundefreunde, die Ministranten St. Cyriak und der Arbeitskreis Städtepartnerschaften. Im Angebot sind zahlreiche kulinarische Spezialitäten sowie Handarbeiten und Basteleien.

Am Samstag wird der Weihnachtsmarkt um 17 Uhr durch Bürgermeisterstellvertreter Nico Wagenblaß und den Musikverein eröffnet. Am Sonntag singen die Kinder des Eckertsberg-Kindergartens um 15 Uhr Weihnachtslieder, um 15.30 Uhr gibt es ein offenes Adventssingen und um 16 Uhr ein Kirchenkonzert des Musikvereins. An beiden Tagen kommt der Nikolaus mit Überraschungen für die kleinen Besucher vorbei.

> In Walldorf öffnen die Buden des Weihnachtsmarktes auf dem Marktplatz am Freitag von 18 bis 21 Uhr, am Samstag von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag von 14 bis 20 Uhr. Das Angebot reicht in Walldorf von südamerikanischem Kunsthandwerk, Feinkostartikeln und Taschen über Holzdekoration, Drechselware und Weihnachtskrippen bis hin zu Wohnaccessoires, Schmuck und dem Walldorf-Kalender. Außerdem gibt es ein buntes Rahmenprogramm: Am Samstag wird um 16 Uhr ins Kinderzelt zum Basteln und um 17.30 Uhr zum Vorlesen eingeladen, für 18.15 Uhr hat sich der Nikolaus angekündigt.

Am Sonntag steht um 15 Uhr Vorlesen auf dem Programm, um 16 Uhr Schminken und um 17.30 Uhr Basteln. Dazwischen schaut um 16.30 Uhr noch einmal der Nikolaus mit kleinen Geschenken für die Kinder vorbei. Für Unterhaltung am Pavillon sorgen am Samstag um 16 Uhr das Akkordeonorchester und um 19 Uhr die "Ladys in Christmas". Am Sonntag ist um 16 Uhr der Männerchor der Constantia zu hören, um 18 Uhr die Bigband des Gymnasiums. Und in der katholischen Kirche ist am Sonntag um 14.30 Uhr der Kinderchor der Schillerschule zu Gast.