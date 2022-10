> Die Tierparks in der Region sind auch immer einen Besuch wert. Der Park in Walldorf, Schwetzinger Straße 99, ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, der Park in Balzfeld, Eschelbacher Straße 20, täglich von 10 bis 20 Uhr und die Tierparks in Malsch, Rettigheimer Straße 10, und Rauenberg, Bieggasse 17, sind rund um die Uhr an jedem Tag geöffnet. Der Eintritt ist bei allen Parks frei. Zu sehen gibt es neben Eseln, Ziegen und Schafen auch Waldtiere, Vögel und

> Der Weinwanderweg in Malsch veranschaulicht sehr gut die Verbundenheit des Orts mit dem Wein. Der insgesamt sieben Kilometer lange und gut ausgeschilderte Rundweg lässt sich bequem bei jeder Witterung begehen. Er führt in zwei Abschnitten – Rundweg eins misst drei Kilometer und der zweite Rundweg vier Kilometer – über das Malscher Rebland. Die insgesamt 22 Stationen entlang des Wegs informieren die Spaziergänger über den Reifeprozess der Weintraube, die Arbeit der Winzer und noch viel mehr rund um den Wein.

> Der historische Bergbauweg, der von Ludwig Hildebrandt geplant und kommentiert wurde, lädt auf 5,6 Kilometer ein, mehr über die ehemalige Bergbaukultur rund um Wiesloch zu erfahren. Der Weg beginnt am Eingang des Friedrichstollens (Ortsausgang Altwiesloch Richtung Baiertal) und lässt sich in 90 Minuten begehen. Ein Abstecher zum Schafbuckel, eine ehemalige Schachtanlage, bietet einen herrlichen Rundblick in die Rheinebene.

Region Wiesloch. Nach den fast schon winterlichen Temperaturen Mitte September wird es jetzt am kommenden Wochenende überraschend warm und sonnig. Um die Tage draußen in der Natur noch einmal richtig genießen zu können, hat die Rhein-Neckar-Zeitung ein paar Ausflugstipps zusammengestellt.

Von Valerio Grünberg

Region Wiesloch. Nach den fast schon winterlichen Temperaturen Mitte September wird es jetzt am kommenden Wochenende überraschend warm und sonnig. Um die Tage draußen in der Natur noch einmal richtig genießen zu können, hat die Rhein-Neckar-Zeitung ein paar Ausflugstipps zusammengestellt.

> Der historische Bergbauweg, der von Ludwig Hildebrandt geplant und kommentiert wurde, lädt auf 5,6 Kilometer ein, mehr über die ehemalige Bergbaukultur rund um Wiesloch zu erfahren. Der Weg beginnt am Eingang des Friedrichstollens (Ortsausgang Altwiesloch Richtung Baiertal) und lässt sich in 90 Minuten begehen. Ein Abstecher zum Schafbuckel, eine ehemalige Schachtanlage, bietet einen herrlichen Rundblick in die Rheinebene.

> Der Weinwanderweg in Malsch veranschaulicht sehr gut die Verbundenheit des Orts mit dem Wein. Der insgesamt sieben Kilometer lange und gut ausgeschilderte Rundweg lässt sich bequem bei jeder Witterung begehen. Er führt in zwei Abschnitten – Rundweg eins misst drei Kilometer und der zweite Rundweg vier Kilometer – über das Malscher Rebland. Die insgesamt 22 Stationen entlang des Wegs informieren die Spaziergänger über den Reifeprozess der Weintraube, die Arbeit der Winzer und noch viel mehr rund um den Wein.

> Der Tairnbacher Hohlwegpfad führt über 14 Kilometer durch verschiedene Hohlwege rund um Tairnbach. Der Weg, der bei der Tairnbacher Kirche, Kirchstraße 8, beginnt, ist ausgeschildert und mit Infotafeln vor Ort versehen. Auf den Zwischenstrecken zwischen den Hohlen hat man herrliche Ausblicke auf den Kraichgau und die Rheinebene.

> Die Tierparks in der Region sind auch immer einen Besuch wert. Der Park in Walldorf, Schwetzinger Straße 99, ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet, der Park in Balzfeld, Eschelbacher Straße 20, täglich von 10 bis 20 Uhr und die Tierparks in Malsch, Rettigheimer Straße 10, und Rauenberg, Bieggasse 17, sind rund um die Uhr an jedem Tag geöffnet. Der Eintritt ist bei allen Parks frei. Zu sehen gibt es neben Eseln, Ziegen und Schafen auch Waldtiere, Vögel und Kleintiere.

> Der Sinnespark des Psychiatrischen Zentrum Nordbaden, Heidelberger Straße 1a in Wiesloch, bietet als Teil des großen Geländes an verschiedenen Stationen ein Erlebnis für alle Sinne des Menschen an. Er wurde in Zusammenarbeit von freiwilligen Helfern, Patienten, Seelsorgern und Mitarbeitern der Klinik erbaut und soll ein Berührungsfeld schaffen, dass der Isolation und Ausgrenzung behinderter und psychisch kranker Menschen entgegenwirkt. Zu den über 20 Stationen gehören neben einem Streichelzoo auch ein Barfußweg, eine "Tastgalerie", eine Partnerschaukel, ein Rasenlabyrinth und noch vieles mehr.

> Das Streuobstwiesenprojekt "Pomona Palatina", das im Jahr 2015 auf einer etwa ein Hektar großen Fläche auf dem Golfplatz St. Leon-Rot errichtet wurde, beherbergt mehr als 40 Bäume mit Lokal- und Regionalsorten. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit mit den umliegenden Gemeinden erschaffen, die in der Folge Baumpaten wurden und so im Namen der Gemeinde je einen Baum pflanzen durften. Der Obstbaumlehrpfad zwischen Bahn 8 des Kurzplatzes und dem Kehrgraben informiert noch genauer über die einzelnen Sorten und die Einzigartigkeit der Streuobstwiesen besonders hier in der Region. Alles in allem lohnt sich ein Besuch der weitläufigen Golfanlage aufgrund der schönen, ausgebauten Spazierwege und des vielen Grüns der Natur.

> Die Fußballgolfanlage in St. Leon-Rot, Lußhardthof, direkt gegenüber der Einfahrt zum St. Leoner See, bietet den etwas sportlicher Gesinnten die Möglichkeit, die letzten warmen Sonnenstrahlen des Jahres in Bewegung auszukosten. Ziel ist es, einen Fußball mit möglichst wenigen Schussversuchen durch verschiedene Hindernisse und über Geländeneigungen bis in ein Zielloch zu spielen. Egal ob Jung oder Alt, jeder kann dort spielen. Fußballerisch begabt muss hier niemand sein, da der Spaß im Vordergrund steht. Die Anlage ist nur noch bis Sonntag, 30. Oktober geöffnet, wobei am Sonntag aufgrund eines Turniers nur der Fun-Platz bespielbar ist.

> Der Laternenfahrtag des Feldbahn- und Industriemuseums Wiesloch findet am Samstag, 29. Oktober, von 16 bis 21 Uhr statt. Dafür wird das Museumsgelände am Wieslocher Feldbahnlokschuppen, In den Weinäckern 2, wieder stimmungsvoll beleuchtet. Alle Besucher sind an dieser Nachmittags- und Abendveranstaltung eingeladen, Lampions und Laternen mitzubringen. Der Eintritt in das Museum ist frei, für die Mitfahrten auf den Besucherzügen können Fahrkarten gekauft werden. Alle Kinder mit Laterne oder Lampion bekommen einen Freifahrtschein für die Feldbahn.

> Die Wasserspielplätze in Rauenberg und Mühlhausen sind besonders für Kinder eine willkommene Abkühlung an warmen Tagen. Der Spielplatz in Rauenberg am Trockenturm, im Neubaugebiet Märzwiesen, teilt sich in zwei Bereiche auf: den Sandspielplatz und den Wasserspielplatz, direkt am Bach gelegen. Der Wasserspielplatz in Mühlhausen, an der Oberen Mühlstraße 13, liegt wie auch der in Rauenberg am Waldangelbach und ist ebenfalls mit vielen Spielmöglichkeiten und Picknickplätzen versehen.