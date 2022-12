Auch Rauenberg verliert seine Sparkassen -Filiale. Bis zum 30. April 2023 wird sie geschlossen. Stattdessen soll auch hier die rollende Filiale der Bank künftig einmal in der Woche Station machen. Bereits zum 16. Januar 2023 schließt die SB-Filiale in der Wieslocher Hauptstraße, die im Eingangsbereich von "Shoe-Xplosion" untergebracht ist. Bis Ende 2023 wird auch der SB-Bereich in Tairnbach ersatzlos geschlossen.

Sparkasse Heidelberg: Geldautomaten in Frauenweiler, Malschenberg und am SBK-Markt Walldorf abgeschafft

Wie der Vorstandsvorsitzende Rainer Arens in Heidelberg mitteilte, sind die Sparkassenautomaten in Leimen-Gauangelloch und am St.Ilgener Bahnhof zum 16. Januar 2023 betroffen. Außerdem sollen die Filialen in Leimen-St.Ilgen, Neckargemünd-Südstadt und Wilhelmsfeld zum 30. April 2023 geschlossen werden. Wilhelmsfeld werde einmal pro Woche an die "mobile Filiale ,Rolfi’" angeschlossen, betonte Arens. Bei allen zur Schließung vorgesehenen Filialen strebe die Sparkasse an, die Geldversorgung sicherzustellen. Im Einzelfall durch den Verbleib eines Geldautomaten. "Oder auch in Kooperationen mit anderen Kreditinstituten wie der Volksbank." Beide Banken könnten sich Automaten teilen. Eine solche Zusammenarbeit ist etwa in der SAP-Mall in Wiesloch geplant, wo Sparkasse und Volksbank Kraichgau bislang zwei getrennte Geldautomaten betreiben

Von Timo Teufert und Maria Stumpf

Region. Die Anzahl der Bankfilialen im Land sinkt seit Jahren – ein Trend, dem sich die Sparkasse Heidelberg im kommenden Jahr anschließt. Wie bei einer Pressekonferenz am Montag bekannt wurde, werden im direkten Heidelberger Umland drei Filialen und zwei Standorte von Bankautomaten geschlossen und rund um Wiesloch sind drei Standorte betroffen.

Die Gründe: Derzeit würden mehr als 60 Prozent der Serviceanliegen der Kunden über die Internet-Filiale, Sparkassen-App oder telefonisch abgewickelt, die Filialfrequenzen der Bankbesucher seien seit fünf Jahren kontinuierlich rückläufig, und auch wegen der Infrastruktur-Kostenentwicklungen wolle man die Servicestellen verringern, heißt es.

Die Sparkassen-Vorstände Stefan Beismann (v.l.), Thomas Lorenz und Rainer Arens blickten voraus. Foto: Rothe

Außerdem gebe es auch den kostenfreien Bargeld-Bringservice der Sparkasse, der gerade von älteren Menschen genutzt werde.

"Grundsätzlich finde ich es überraschend und bedenklich, dass Gemeinden unserer Größe mit fast 10.000 Einwohnern Filialen verlieren", sagte Rauenbergs Bürgermeister Peter Seithel auf RNZ-Nachfrage. Zunächst war in Malschenberg 2017 die Filiale geschlossen worden, im März 2022 folgte der SB-Bereich, der zunächst in der Immobilie verblieben war. Der Geldautomat am Rewe-Supermarkt in den Frankenäckern wurde nach einer Sprengung im Juli 2021 nicht wieder eröffnet.

Er sei von der Sparkasse gestern über die endgültige Schließung informiert worden, nachdem sich der neue Filialdirektor erst vor drei Wochen bei ihm vorgestellt habe. "Von der Lösung der rollenden Filiale halte ich nichts. Das ist keine Lösung, die uns längerfristig hilft", ist Seithel überzeugt. Im Vorfeld habe die Gemeinde keinen Einfluss auf die Entscheidung der Bank gehabt. "Das ist das Geschäftsmodell eines Konzerns", ärgerte sich der Bürgermeister.

Er würde es besser finden, wenn die Sparkasse in jeder selbstständigen Gemeinde eine Filiale erhalten würde. "Dann ist der gemeinschaftliche Gedanke auch noch zu erkennen und es wäre ein Zeichen, dass die Sparkasse sich nicht aus der Fläche zurückzieht", so Seithel. Denn auf der Karte der Filialstandorte erkenne man deutlich, dass die Sparkasse ihre Arbeit in und um Heidelberg zentriere. "An den Rändern wird dafür ausgedünnt", ärgerte sich der Rauenberger Bürgermeister. Die Sparkassen in Deutschland stehen unter kommunaler Trägerschaft.

Sogar nur noch bis 16. Januar 2023 hat die SB-Filiale in der Wieslocher Hauptstraße geöffnet. Foto: Pfeifer

"Ich bedaure, dass das Angebot weiter eingeschränkt werden muss", sagte Wieslochs Oberbürgermeister Dirk Elkemann. Er habe im Verwaltungsrat schweren Herzens dem Beschluss zugestimmt. Die Sparkasse sei aber auch ein Wirtschaftsunternehmen und die Kunden stimmten mit den Füßen ab. "Die Zahlen sprechen eine klare Sprache", sagte Elkemann.

Darauf verwies bei der Pressekonferenz am Montag auch Rainer Arens: "Viele Leistungen werden nicht mehr nachgefragt, weil man zum Beispiel Geld im Supermarkt abheben kann. Stationäre Servicenachfragen sowie der Barverkehr sind stark rückläufig: Seit 2017 sind sie um 22,1 Prozent gesunken." Auch die SB-Leistungen seien um durchschnittlich 19 Prozent seit 2017 gesunken. Corona habe dazu einen guten Teil beigetragen, nachdem während der Pandemie auch nicht mehr mit Bargeld bezahlt werden sollte. "Das war ein Schub für das Online-Banking."

Die Bank plagen zudem hohe Infrastrukturkosten: Das Geldautomatennetz der Sparkasse Heidelberg sei das zweitdichteste in Baden-Württemberg. "Wir könnten pro Jahr Barverfügungen an den 87 Automaten in Höhe von sechs Millionen Euro abwickeln", erklärte Arens. Pro Jahr werde aber nicht einmal eine Million Euro in Anspruch genommen. Vorstand Thomas Lorenz verwies zudem auf anstehende gesetzliche Änderungen zum Schutz der Automaten vor Sprengungen, die Investitionen von rund einer Million Euro bei der Sparkasse Heidelberg nach sich ziehen würden.

Als neues Konzept präsentierte die Bank sogenannte Kompetenzzentren für die Kundenberatung. "Denn die Filiale wird immer zentraler Anker unseres Geschäfts sein", sagte Beismann. Für dieses Konzept benötige man aber die entsprechenden Kundenfrequenzen, wie man sie zum Beispiel in Mühlhausen oder St. Leon-Rot habe. Dort können sich Kunden schon heute zu Wertpapiergeschäften oder Immobilienfinanzierungen beraten lassen. In Rauenberg hingegen liege die Frequenz unter einer Serviceanfrage pro Stunde, so Arens. Das sei auch für die Mitarbeiter – die an anderer Stelle eingesetzt werden – schwierig.

Dem Vorwurf der Zentralisierung widersprach man: Viele Kunden aus der Region würden ihre Bankgeschäfte im städtischen Bereich abwickeln. Einen Personalabbau werde es auch nicht geben. "Im Gegenteil, wir suchen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für qualifizierte Beratungen."