> Mirjams Siegesgesang ist am Sonntag um 19 Uhr in der Pauluskirche zu hören. Unter dem eingangs genannten Titel tragen der Heidelberger Chor Provicanto sowie der Singkreis Eppelheim mit Solosopran und Klavier Werke von Franz Schubert vor. Eintritt frei, Spenden erbeten.

> Ihre Königsfeier feiern die örtlichen Schützen am Samstag ab 19 Uhr in der Schützenhalle, "Am Sportplatz 2". Auf Glücksscheiben mit dem Luftgewehr werden Schützenkönig und -königin sowie die Gewinner der Ehrenscheiben ermittelt. Proklamation und weitere Ehrungen sind von 21 bis 22 Uhr geplant.

> Ein Bläserensemble mit historischen Instrumenten gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche zu hören. Hier tritt die "Kleine Kurpfälzische Kantorei" unter Leitung von Klaus Hessenauer auf. Das Konzert soll Chorkomponist Heinrich Schütz ehren, dessen Tod sich 2022 zum 350. Mal jährt. Neben seinen Werken werden auch Stücke von Michael Prätorius, Giovanni Gabrieli und Georg Otto bei freiem Eintritt gespielt.

Region Heidelberg. (bmi) Naturparkmarkt in Gauangelloch, Kerwe in Sandhausen und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth in Lobenfeld: Diese und viele weitere Höhepunkte hält das Wochenende für die Region rund um Heidelberg bereit. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht über die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober.

Region Heidelberg. (bmi) Naturparkmarkt in Gauangelloch, Kerwe in Sandhausen und der Präsident des Bundesverfassungsgerichts Stephan Harbarth in Lobenfeld: Diese und viele weitere Höhepunkte hält das Wochenende für die Region rund um Heidelberg bereit. Die RNZ gibt – soweit bekannt – eine Übersicht über die Veranstaltungen am Samstag und Sonntag, 8. und 9. Oktober.

Dossenheim

> Ein Bläserensemble mit historischen Instrumenten gibt es am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Kirche zu hören. Hier tritt die "Kleine Kurpfälzische Kantorei" unter Leitung von Klaus Hessenauer auf. Das Konzert soll Chorkomponist Heinrich Schütz ehren, dessen Tod sich 2022 zum 350. Mal jährt. Neben seinen Werken werden auch Stücke von Michael Prätorius, Giovanni Gabrieli und Georg Otto bei freiem Eintritt gespielt.

> Ihre Königsfeier feiern die örtlichen Schützen am Samstag ab 19 Uhr in der Schützenhalle, "Am Sportplatz 2". Auf Glücksscheiben mit dem Luftgewehr werden Schützenkönig und -königin sowie die Gewinner der Ehrenscheiben ermittelt. Proklamation und weitere Ehrungen sind von 21 bis 22 Uhr geplant.

> Das Schlagercafé steigt am Sonntag um 14 Uhr im Martin-Luther-Haus. Bei der gemeinsamen Veranstaltung von Musikverein und katholischer Pfarrmusik werden unter Leitung von Robin Pfeifer bei Kaffee, Kuchen und freiem Eintritt "Schlager, Evergreens und mehr" aufgeführt.

Eppelheim

> Mirjams Siegesgesang ist am Sonntag um 19 Uhr in der Pauluskirche zu hören. Unter dem eingangs genannten Titel tragen der Heidelberger Chor Provicanto sowie der Singkreis Eppelheim mit Solosopran und Klavier Werke von Franz Schubert vor. Eintritt frei, Spenden erbeten.

> Hilfestellung beim Reparieren bietet das Repaircafé am Samstag, von 14 bis 17 Uhr im Haus der Begegnung, Hauptstraße 82. Neben Tipps für das Reaktivieren kaputter Dinge steht zudem eine Fachkraft rund ums Thema Nähen bereit.

> Zum "Jedermann-Schießen" lädt die Eppelheimer Schützenvereinigung am Samstag von 10 bis 16 Uhr in die Rudolf-Wild-Straße 135 ein. Hier werden Wettkämpfe in verschiedenen Disziplinen wie Westernschießen, an Licht- oder Luftgewehr, verschiedenen Kleinkaliber-Gewehren und Pistolen angeboten.

Gaiberg

> Ein Konzert zum 350. Todesjahr von Heinrich Schütz auf historischen Instrumenten führt die "Kleine Kurpfälzische Kantorei" am Samstag um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche auf. Neben Stücken von Schütz werden auch Werke seiner Lehrer Giovanni Gabrieli und Georg Otto und anderen aufgeführt. Das Bläserensemble unter Leitung von Klaus Hessenauer spielt bei freiem Eintritt.

Leimen

> Der Naturparkmarkt aus dem Bereich Neckartal-Odenwald steigt für 2022 am Sonntag zum letzten Mal – diesmal in Gauangelloch. Rund um den Rathausplatz präsentieren sich dort von 11 bis 17 Uhr beim " Festival der regionalen Produkte" rund 45 Anbieter. Deren Angebot reicht von A wie Apfelsaft bis Z wie Ziegenkäse – und bietet neben Obst und Gemüse etwa Brot-, Aufstrich-, Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten, Öle, Obstbrände und vieles mehr. Für den schnellen Hunger werdend diverse Speisen vor Ort zubereitet und zudem handwerklich hergestellte Waren wie Dekoobjekte, Holzprodukte, Kosmetika sowie Pflanzen und Stauden feilgeboten. Mitmachaktionen wie Mal- und Infoangebote ergänzen das Angebot.

> Das 2. Leimener Apfelkuchenfest findet am Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Menzerpark statt. Der Verein "Leimen legt los" als Veranstalter verspricht neben der namengebenden Süßspeise gegen eine Spende Angebote wie Kinderschminken, Aufführungen vom Cha-Cha-Club und Musik von der "Lauer-Band".

> Einen Jugend-Gottesdienst mit Musik veranstaltet die katholische Kirchengemeinde am Samstag von 20 bis 22 Uhr in der St. Aegidiuskirche in St. Ilgen. Bei der "Praise & Worship-Night" handelt es sich um eine besondere Gottesdienstform, bei der auch eine Musikgruppe spielen wird.

> Musik für Flöten und Violoncello wird am Sonntag um 18 Uhr in der evangelischen Mauritiuskirche aufgeführt. Für diese sorgen Ute Schleich und Katharina Uzal unter dem Motto "Colori Contrastanti". Der Eintritt bei der Reihe "Musik in der Mauritiuskirche" ist frei, Spenden erbeten.

> Instrumente ausprobieren wie etwa Querflöte, Cello oder Gitarre können Interessierte am Samstag von 15 bis 17 Uhr in der Schlossbergschule Gauangelloch.

Lobbach

> Dem Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts zuhören kann man am Sonntag um 18 Uhr in der Klosterkirche Lobenfeld. Dort hält Prof. Dr. Stephan Harbarth aus Heidelberg einen Vortrag zum Thema: "Unser Staat in guter Verfassung? Herausforderungen für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat". Nach den Ausführungen rund um das Grundgesetz folgt ein Gespräch des hochrangigen Politikers mit Harald Jung unter dem Motto "Was ich noch zu sagen hätte..." Eine Anmeldung ist erforderlich und möglich beim Geistlichen Zentrum der Klosterkirche unter Telefon 0 62 23 / 30 38, per E-Mail an info@kloster-lobenfeld.com oder unter www.kloster-lobenfeld.com

> Einen meditativen Abend mit Gebeten bietet der ambulante Hospizdienst Elsenztal am Sonntag um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Waldwimmersbach an. Dabei wird überkonfessionell gebetet, gesungen und Textimpulsen gelauscht.

Mauer

> Eine Führung entlang des Zeitenpfads, zur Sandgrube Grafenrain und durch das urgeschichtliche Museum gibt es am Sonntag um 14 Uhr. Treffpunkt des Rundgangs unter dem Motto "Vom Menschen der Urzeit" ist im Heid’schen Haus, dem Zentrum des Vereins Homo heidelbergensis in der Bahnhofstraße 4.

Meckesheim

> Singende Nachbarschaft erleben können alle Mönchzeller am Sonntag. Dann gibt der MGV Liederkranz Mönchzell unter oben genanntem Motto drei Konzerte zum Zuhören, Mitmachen samt Gespräch und Getränk im Anschluss an folgenden Stationen: um 13.45 Uhr in der Ortsmitte beim Alten Rathaus, um 14.45 Uhr an der Ecke von Ziegelgasse und Ringstraße sowie um 15.45 Uhr an der Ecke von Hummelberg und Blumenstraße.

Neckargemünd

> Bretonische Musik gibt es am Samstag um 20 Uhr im Alten E-Werk auf die Ohren. Dort spielt die Gruppe "An Erming". Diese präsentieren traditionelle Elemente und Eigenkompositionen bretonischer Musik und Tänze. Einlass zur Kulturverein-Veranstaltung ist bereits ab 19 Uhr, Tickets gibt’s unter Telefon 0 62 23 / 48 80 24 im Internet unter www.neckargemuend-shop.de und an der Abendkasse.

> Die Burgruine Dilsberg erkunden können Geschichtsbegeisterte am Sonntag um 15 Uhr bei einer Führung über die über 800 Jahre alte Anlage. Der Rundgang startet um 15 Uhr am Oberen Burghof, dauert eine Stunde und bietet neben Erklärungen auch Aussicht ins Neckartal.

> Musik gleich zweier Chöre gibt es am Samstag um 18 Uhr auf dem Dilsberg in der evangelischen Kirche. Dort treten die "Choryfeen" sowie der Mädchenchor des örtlichen Sängerbundes auf. Aufgeführt werden unter dem Motto "Evening rise" deutsche wie internationale Stücke. Der Eintritt ist frei, Spenden willkommen.

> Gebete, Gesang und Textimpulse sind am Samstag um 18 Uhr in der katholischen Kirche in Mückenloch geboten. Veranstalter des überkonfessionellen meditativen Abends ist der ambulante Hospizdienst Elsenztal.

> Einen Apfeltag feiert der Förderverein der evangelischen Kirche Dilsberg auf deren Terrasse am Sonntag von 12 bis 17 Uhr. Dann gibt es das beliebte Obst in allen erdenklichen Varianten zu kosten, als Küchle, Kuchen, Wein oder Saft. Neben weiteren kulinarischen Angeboten treten auch die Alphornbläser auf.

> Die Ausstellung "Kunstraum Kirche" ist am Sonntag von 11 bis 17 Uhr letztmals im Museum des Alten Rathauses, Hauptstraße 25, zu sehen. Hier werden die Kirchen der Stadt und ihrer Ortsteile samt ihrer Schätze bei freiem Eintritt vorgestellt.

> Die Stadt am Fluss erkunden können Interessierte am Sonntag bei einer Führung mit Treffpunkt um 11 Uhr am Hanfmarkt. Armin Fenner vom Kulturverein gibt bei dem 90-minütigen Rundgang Einblicke in und Informationen über das Leben an den beiden Flüssen Neckar und Elsenz sowie in den Straßen und Gassen der mittelalterlichen Altstadt.

Nußloch

> "Kaffee, Kuchen, Musik" ist das Motto vom Musikzug des Karnevalclubs am Sonntag. Ab 14.30 Uhr gibt es bei freiem Eintritt in der Festhalle Auftritte verschiedener Gruppen der Aktiven und Jugend.

> Einen Gesundheitstag in seinem Zentrum für aktive Prävention (ZAP) veranstaltet das Racket Center am Sonntag von 8.15 bis 13 Uhr. Dort sind bei freiem Eintritt Vorträge und Informationsstände zu Themen wie Muskeltraining, Stressbewältigung, Ernährung und Rehasport ebenso geboten wie Kursangebote zum Ausprobieren von Meditation, Pilates- und Viet Tai Chi.

Sandhausen

> Sandhäuser Kerwe feiert die Hopfengemeinde bis Dienstag, 11. Oktober. Bereits am heutigen Freitag wird die im Rahmen der Kerwe in der Turn- und Festhalle präsente Hobbykünstlerausstellung um 18 Uhr mit Musik eröffnet. Diese ist am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr zu sehen. Das eigentliche Kerwetreiben beginnt samstags um 13 Uhr mit dem Kerweumzug, der von der Konrad-Adenauer-Straße durch Sandhausen mit Ziel Festplatz wandelt. Um 14.30 Uhr gibt der Musikverein vor dem Rathaus ein Platzkonzert, ehe um 15 Uhr die offizielle Eröffnung erfolgt mit Bürgermeister Hakan Günes, Einmarsch und Trauung der Kerweschlumpel sowie Kerwerede. Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst auf dem Rathausvorplatz, ehe wieder ganztägig die Straßenkerwe mit Bewirtung, Fahrgeschäften und Ständen gefeiert wird. Von 13 bis 18 Uhr haben die Sandhäuser Geschäfte verkaufsoffenen Sonntag, zudem ist von 14 bis 18 Uhr das Heimatmuseum im Alten Rathaus geöffnet. Der Montag eröffnet traditionell mit dem Frühschoppen um 10 Uhr und anschließendem Kerwerummel mit den Fahrgeschäften, die auch dienstags nochmals geöffnet haben – ab 14 Uhr am Familientag zu ermäßigten Preisen. Um 19 Uhr findet die Kerwe mit dem von Musikverein und Feuerwehr begleiteten Umzug von Rathaus zum Schulzentrum und der dortigen Einäscherung der Schlumpel ihr Ende.

Schönau

> Ein Schulkonzert unter dem Motto "Auftakt" gibt es am Samstag um 15 Uhr in der Aula der Carl-Freudenberg-Grundschule zu hören. Es treten die "Wings of Strings" sowie ein weiteres Gitarrenorchester auf, zudem das Bläserorchester der Freiherr-vom-Stein-Schule aus Neckarsteinach sowie Solisten. Der Eintritt ist frei, Spenden für die örtliche Musikschule sind erbeten.

> Buggos schöne Auen sind am Sonntag von 11 bis 18 Uhr in Schönau zu erkunden. Beim von der Stadt und Vereinen organisierten Wandertag für die ganze Familie unter dem eingangs genannten Motto gibt es einen 11-Kilometer-Rundkurs um Schönau und Altneudorf mit vielen Getränke- und Essensstationen.

Wiesenbach

> Sein Oktoberfest feiert der Musikverein am Samstag um 18 Uhr in der Biddersbachhalle. Der Veranstalter verspricht "A Mass, supa Essn und a zünfdige Musi". Einlass ist ab 17.30 Uhr, Karten können im Internet unter www.musikverein- wiesenbach.de reserviert werden.

Wilhelmsfeld

> Ein Kammerkonzert mit fünf Musikern ist am Samstag um 17 Uhr im Gemeindesaal der evangelischen Kirche zu erwarten. Die Künstler um das Wilhelmsfelder Ehepaar Matthias Blonski und Andrea Setzer-Blonski führen das "Lechtenquartett" von Joseph Hadyn sowie das Klavierquintett A-Dur von Antonín Dvoráks auf. Eintritt frei, Spenden für den Förderverein der Wilhelmsfelder Kirchen- und Kammermusik erbeten.