Region Heidelberg. (fhs/luw) Montag ist für die Schüler wieder Start in den Schulalltag – aber auch für die Lehrer in den Kollegien. Die RNZ hat in verschiedenen Schularten deren Leiter abgefragt, welchen Aufgaben sie sich direkt zum Schuljahresstart gegenüber sehen und welche Sorgen sie umtreiben.

An der Dossenheimer Neubergschule hat Doris Berg die Nachfolge von Markus Ranzenberger angetreten. Er wurde an der Grundschule vor den Ferien in den Ruhestand verabschiedet. "Sorgen habe ich nicht. Es geht weiter wie vor den Sommerferien", erklärt Berg. Der Unterricht am Montag starte ja überall im Regelbetrieb. Berg geht davon aus, dass es auch später im Herbst und Winter nicht mehr zu Schulschließungen kommt. Das Kultusministerium habe rechtzeitig vorab informiert, was zum Start gilt. Und "wir haben in den letzten zwei Jahren viel dazu gelernt". In Sachen Digitalisierung und Umgang mit Corona sei es ja nicht bei den ersten Erfahrungen geblieben. Und mit Lehrern "sind wir gut versorgt". Es sei zwar gleich zum Montag ein Ausfall zu kompensieren – "aber so lange es bei einem bleibt, geht das noch." Das Kollegium sei motiviert, und auch für die derzeit angemeldeten 15 ukrainischen Kinder stünden mit der Vorbereitungsklasse und der Schulsozialarbeit entsprechendes Personal bereit.

Doris Berg, Schulleiterin der Dossenheimer Neubergschule. Foto: privat

Was das Energiesparen mit möglichem Konflikt zwischen Lüften und Heizen im Winter bedeute? Berg: "Warme Pullover." Man werde die Kinder in Energiesparfragen sensibilisieren. Aber man rechne eigentlich nicht mit Absenken der Raumtemperatur unter 20 Grad durch die Lüftungsvorgaben. Aber Eltern sollten generell darauf achten, dass die Kinder der Witterung entsprechend gekleidet in die Schule kommen.

Für Peter Schnitzler, Schulleiter des Sandhäuser Friedrich-Ebert-Gymnasiums (FEG), beginnt ein ganz besonderes Schuljahr: sein letztes in dieser Funktion. Im Juli 2023 wird Schnitzler nämlich in den Ruhestand verabschiedet. Doch auch für alle am FEG ist dieses Jahr speziell, denn 50 Jahre Schulzentrum werden gefeiert. "Es gibt einen Kalender voller Veranstaltungen zu diesem Jubiläum", erklärt Schnitzler. Als Höhepunkt sei ein Festakt am 12. November in der Sandhäuser Festhalle vorgesehen.

Peter Schnitzler, Schulleiter des Sandhäuser Friedrich-Ebert-Gymnasiums. Foto: privat

An weniger feierlichen Themen könnte sich insbesondere die Energiekrise auf den Schulalltag auswirken. Ein Termin mit der Gemeindeverwaltung sei zeitnah anberaumt, um auch darüber zu sprechen, so ...