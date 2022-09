Region Heidelberg. (cm) "Früher war mehr Licht" titelte die RNZ Ende vergangener Woche und berichtete, dass es in vielen Städten und Gemeinden der Region keine Weihnachtsbeleuchtung geben wird. Die Begründung: Die seit Anfang September geltende Energieeinsparverordnung des Bundes erlaube keine funkelnden Straßen und Plätze. So jedenfalls wurde Paragraf 8 interpretiert. Darin heißt es: "Die Beleuchtung von Gebäuden und Baudenkmälern von außen, mit Ausnahme von Sicherheits- und Notbeleuchtung, ist untersagt. Ausgenommen sind kurzzeitige Beleuchtungen bei Kulturveranstaltungen und Volksfesten." Nun stellt das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz auf RNZ-Nachfrage überraschend klar: Weihnachtsbeleuchtung ist grundsätzlich erlaubt.

"Die Energieeinsparverordnung der Bundesregierung bezieht sich bei ihrem Beleuchtungsverbot nur auf Gebäude und Denkmäler", betont Ministeriumssprecherin Susanne Ungrad. "Das Verbot bezieht sich nicht auf Straßen und Plätze." Somit sei eine dauerhafte Beleuchtung mit Lichterketten erlaubt. "Allerdings können und sollten Kommunen auch eigene Energieeinsparmaßnahmen ergreifen, um der Energiekrise entgegenzuwirken und eine drohende Notfallsituation bei der Versorgung mit Gas zu vermeiden", so Ungrad. "Insofern können die Kommunen entscheiden, die Beleuchtung von Straßen und Plätzen zu verbieten."

Energiesparmaßnahmen seien notwendig und würden einen Beitrag zur Versorgungssicherheit leisten. Deutschland befinde sich weiterhin in einer angespannten Gasversorgungslage. Die Bundesregierung und das Bundeswirtschaftsministerium würden daher alles tun, um durch konsequente Maßnahmen die Abhängigkeit von russischen Importen so schnell wie möglich zu reduzieren. Aber: "Die Entscheidung darüber, ob die Beleuchtung von Straßen und Plätzen zulässig sein soll, verlangt in der Regel eine individuelle Abwägungsentscheidung vor dem Hintergrund der konkreten Ortskenntnisse", erklärt Ungrad. "Dies kann am besten durch die Kommunen selbst entschieden werden." Eine "abstrakt generelle Regelung auf Bundesebene" würde den konkreten Verhältnissen vor Ort häufig nicht gerecht werden.