> Der Berglauf findet in 37. Auflage am Samstag statt. Um 15 Uhr machen sich die Läufer auf die 5,4 Kilometer lange und 350 Höhenmeter umfassende Strecke zum Weißen Stein. Bis spätestens 14.15 Uhr sind in der Turnhalle der Neubergschule noch Nachmeldungen möglich, dort erhalten Teilnehmer auch zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ihre Startnummern. Die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr statt.

> Zur Abendmusik lädt der evangelische Posaunenchor am Sonntag in die evangelische Kirche. Um 18 Uhr erklingt dort ein vielfältiges Programm mit Werken unter anderem von Haydn und Mendelssohn-Bartholdy auf Posaunen und Orgel. Der Eintritt ist frei.

> Franz Schuberts "Messe in G" führt der Bruckner-Chor am Samstag im ökumenischen Kirchenzentrum "Arche", Im Spitzerfeld 42, auf. Ergänzt wird das um 18 Uhr startende Programm durch Werke unter anderem von Mendelssohn, Brahms und Schumann.

Region Heidelberg. Vom Schülerkonzert bis zum Chorgesang, von Barock bis zur "Silence Party" – das Wochenende in der Region rund um Heidelberg wird musikalisch. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, finden zahlreiche Konzerte statt, aber nicht nur das. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende.

Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Vom Schülerkonzert bis zum Chorgesang, von Barock bis zur "Silence Party" – das Wochenende in der Region rund um Heidelberg wird musikalisch. Am Samstag und Sonntag, 12. und 13. November, finden zahlreiche Konzerte statt, aber nicht nur das. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick über die Veranstaltungen am Wochenende.

Bammental

> Franz Schuberts "Messe in G" führt der Bruckner-Chor am Samstag im ökumenischen Kirchenzentrum "Arche", Im Spitzerfeld 42, auf. Ergänzt wird das um 18 Uhr startende Programm durch Werke unter anderem von Mendelssohn, Brahms und Schumann.

Dossenheim

> Den Ehrungsabend der Feuerwehr zelebriert die Gemeinde am Samstag um 19 Uhr. Im Rathaussaal werden "langjährige und verdiente" Feuerwehrleute geehrt.

> Zur Abendmusik lädt der evangelische Posaunenchor am Sonntag in die evangelische Kirche. Um 18 Uhr erklingt dort ein vielfältiges Programm mit Werken unter anderem von Haydn und Mendelssohn-Bartholdy auf Posaunen und Orgel. Der Eintritt ist frei.

> Der Berglauf findet in 37. Auflage am Samstag statt. Um 15 Uhr machen sich die Läufer auf die 5,4 Kilometer lange und 350 Höhenmeter umfassende Strecke zum Weißen Stein. Bis spätestens 14.15 Uhr sind in der Turnhalle der Neubergschule noch Nachmeldungen möglich, dort erhalten Teilnehmer auch zwischen 13.30 und 14.30 Uhr ihre Startnummern. Die Siegerehrung findet gegen 17 Uhr statt.

Eppelheim

> Liedermacher Jürgen Ferber tritt am Samstag im Restaurant Sole d’Oro auf. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Heiligkreuzsteinach

> Eine Kombination aus Krimilesung und mit Kräutern garniertem Essen bietet der Verein "Lebenswerter Odenwald" am Sonntag um 15 Uhr im Hotel "Zum Roten Löwen". Es gibt ein Menü mit "kräuterigen Köstlichkeiten" sowie Krimis, in denen Kräuter eine Rolle spielen. Eine Anmeldung ist zwingend erforderlich unter Telefon 06220/3079774 oder 0152/29295336 oder per E-Mail an manuela.palmer@gmx.de

Leimen

> Eine Stadionreinigung führt die Leichtathletik-Abteilung des TV Germania St. Ilgen am Samstag im Waldstadion durch. Los geht es um 10 Uhr.

> Eine Gemeindeversammlung findet am Sonntag im Anschluss an den evangelischen Gottesdienst – etwa um 11 Uhr – statt. Es gibt Kaffee und Kuchen und Themen wie die Winterkirche und die Gemeindefinanzen.

> Ein Schülerkonzert veranstaltet die Musikschule am Sonntag im Rosesaal. Los geht es um 17 Uhr.

Lobbach

> Ein Seminar unter dem Titel "Lebens-Geschichten – Wir schreiben unser Leben" findet am Samstag in der Klosterkirche statt. Der Workshop, der "schreibend Geschichten und Figuren aus unserem Leben" nachspürt, beginnt um 9.30 Uhr und dauert bis 16.30 Uhr. Die Leitung übernimmt Barbara Coors. Die Anmeldung erfolgt unter Telefon 0 62 23 / 30 38 oder unter www.kloster-lobenfeld.de

Meckesheim

> Einen Arbeitseinsatz plant der Obst- und Gartenbauverein am Samstag um 10 Uhr beim Grundstück an der Aubrücke neben dem Bouleplatz. Dort werden unter anderem Blumenzwiebeln gesetzt.

> Sein Königsschießen veranstaltet der Schützenverein am Samstag. Ab 14.30 Uhr wird auf dem 25-Meter-Pistolenstand mit einem Kleinkalibergewehr stehend auf Holzadler geschossen. Die Proklamation des neuen Schützenkönigs erfolgt nach dem Essen um 18 Uhr.

Neckargemünd

> Das Dilsberger Barock-Ensemble gibt am Samstag um 19 Uhr ein Konzert in der St. Johannes-Kirche im Heidelberger Stadtteil Rohrbach. Gespielt werden Stücke aus Händels Feuerwerksmusik und weitere Stücke aus der Epoche. Der Eintritt ist frei.

> Eine "Silence Party" veranstaltet die Lebenshilfe Sinsheim am Samstag in der Banngartenhalle. Ab 20 Uhr beginnt die Party, bei der die Gäste nur auf Kopfhörern vom DJ eingespielte Musik hören und dazu auf der Tanzfläche tanzen können.

> Ein Konzert der Frankfurter Musikgruppe "Max Clouth Ragawerk" gibt es am Samstag im Alten E-Werk zu hören. Ab 20 Uhr spielen sie Musik "zwischen klassischer indischer Musik und zeitgenössischem Jazz". Einlass ist ab 19 Uhr. Karten gibt es in der Tourist-Information oder an der Abendkasse.

> Eine Hochwasser-Führung leitet Armin Fenner vom Kulturverein am Sonntag. Treffpunkt für die zweistündige Tour ist um 11 Uhr am Hanfmarkt.

> Das Reparaturcafé "Hosch was zu repariere" findet am Samstag um 10 Uhr im Bürgerkeller, Schulstraße 8, im Ortsteil Waldhilsbach statt.

Schönau

> Einen Tanzabend veranstaltet das Tanzstudio "Pittoresque" am Samstag ab 19 Uhr in der Schönauer Stadthalle. Auf dem Programm stehen Aufführungen der Gruppen und es spielt eine Showband. Karten für die Veranstaltung gibt es im Vorverkauf bei der Postagentur Naumann in Wilhelmsfeld, bei der Bäckerei Bernauer in Altneudorf und bei der Stadtapotheke in Schönau.

Spechbach

> Zu einem Vortrag unter dem Titel "Steuert dich das Geld oder steuerst du das Geld?" veranstaltet der Naturheilverein Spechbach und Umgebung am Samstag. Der Vortrag des Autors Hansjörg Stützle beginnt um 14 Uhr in der Müller’schen Scheune in Eschelbronn, Obertorstraße 19.