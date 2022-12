Region Heidelberg. (fhs) "Denken Sie nur an die vielen Leute, die gerade jetzt vor Weihnachten noch Päckchen erwarten und da gar nicht drauf achten", meint eine Seniorin aus Meckesheim, die gestern den Beitrag über den glücklicherweise misslungenen Betrugsversuch in Dossenheim gelesen hatte. "Mir ist genau so etwas Ähnliches passiert. Und ich finde, da sollte man die Leute besonders darauf aufmerksam machen, weil viele jetzt eher mehr abgelenkt sind als vielleicht sonst."

Wie berichtet, hatte eine Dossenheimerin eine E-Mail mit dem Absender "Deutsche Post" erhalten. Man habe ein Päckchen nicht zustellen können und benötige jetzt – noch einmal – die genaue Zustelladresse und eine Überweisung zusätzlicher Versandkosten. Weil die Meckesheimerin Großmutter ist und vermutete, ihre Kinder hätten eventuell für die Enkel online Geschenke bestellt und sie an die Oma schicken lassen, damit es der Nachwuchs nicht vor Heiligabend bemerke, war sie sich unsicher. Aber sie fragte nach und kam so auf die Betrugsmasche, ging auch zum Polizeiposten vor Ort. Der Beamte dort registrierte den Betrugsversuch und gab der Frau Ratschläge, was man tun könne – auch hier hofft die Seniorin, dass möglichst viele Leute darauf aufmerksam werden.

Das war auch das Anliegen von Jürgen Müller aus Dossenheim, der eine Whatsapp-Nachricht ähnlich der Betrugsmasche "Enkeltrick" auf sein Smartphone erhalten hatte. Die vermeintliche Angehörige schrieb, ihr Handy sei kaputt, sie habe eine neue Handynummer , die man einspeichern könne und gleich eine Nachricht auf Whatsapp senden möge – sodass der dahinter stehende Täter eine Verbindung für weitere Taten erhält. Auch Jürgen Müller erkannte den kriminellen Versuch.

Info: Die Polizei rät zu besonderer Aufmerksamkeit. Fragen beantwortet die Kriminalprävention beim Polizeipräsidium Mannheim unter Telefon 0621/1741234 und für Neckarsteinach das Präsidium Südhessen unter 06151/96940444.