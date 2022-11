Region Heidelberg. (luw) Auch das nasskalte Wetter dürfte mitunter eine Rolle dabei gespielt haben, dass sich am Wochenende rund um Heidelberg mehrere Autounfälle ereigneten. Von etwaigen schwereren Verletzungen war am Sonntag immerhin nichts bekannt.

Bereits am Freitagnachmittag sorgte ein Unfall auf der Rohrbacher Straße an der Kreuzung mit der Landesstraße L 600 beziehungsweise der Straße "Im Breitenspiel" in Leimen für erhebliche Verkehrsbehinderungen. Hier kollidierte aus noch ungeklärter Ursache ein Porsche seitlich mit einem VW Golf. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Der Rettungsdienst sowie ein Notarzt waren vor Ort. Verletzt wurde nach RNZ-Informationen jedoch niemand. Infolge des Unfalls kam es über eine Stunde lang im Feierabendverkehr nicht nur zu einem Rückstau auf der Rohrbacher Straße, sondern auch auf umliegenden Straßen.

Zu einem eher kuriosen Unfall ist es am Samstagnachmittag in Wiesenbach gekommen. Hier fuhr eine Person mit ihrem Opel Astra kurz nach 15 Uhr auf der Neckargemünder Straße, als sie plötzlich die Kontrolle über das Auto verlor. Das Fahrzeug kam von der Straße ab, "schoss" geradezu durch eine angrenzende Hecke und landete im Garten eines Wohnhauses. Im Frontbereich wurde das Auto stark beschädigt; offenbar handelt es sich um einen Totalschaden. Der Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt. Warum der Opel-Fahrer die Kontrolle über das Auto verlor, war am Sonntag noch nicht bekannt.

Mit einer Ampelanlage kollidiert, ist in der Nacht auf den gestrigen Sonntag der Fahrer eines Peugeot in Eppelheim. Kurz nach 2 Uhr war der Mann auf der Hauptstraße in Richtung Heidelberg unterwegs. Auf Höhe der Haltestelle "Eppelheim Rathaus" verlor er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Folge gegen den Mast einer Ampel. Auch an diesem Fahrzeug entstand infolge des Aufpralls Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Während der Bergung war die Hauptstraße gesperrt. Die Feuerwehr aus Eppelheim überprüfte im Nachgang die Ampel: Deren Gehäuse hatte sich durch die Kollision gelöst und war auf den Boden gefallen. Über den Gesundheitszustand des Fahrers war am Sonntag seitens der Polizei ebenso wenig zu erfahren wie weitere Informationen zu besagten Unfällen.