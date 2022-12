Von Christoph Moll

Region Heidelberg. Wer noch dabei sein will, muss sich nun sputen. Nur noch wenige Plätze sind frei für "Schüler machen Zeitung". Das gemeinsame Medienprojekt von Rhein-Neckar-Zeitung und Sparkasse Heidelberg geht im kommenden Jahr in die nächste Runde. Und die Anmeldefrist für Schulklassen endet in diesen Tagen. Über 11.000 Schüler in den Schulen im direkten Heidelberger Umland haben seit dem Jahr 2003 an dem großen Bildungsprojekt teilgenommen. Und im kommenden Frühjahr werden ein paar Hundert Acht- bis Zehntklässler in der Region hinzukommen.

Für sie wird die RNZ zum täglichen Schulbuch. Vier Wochen bekommen die teilnehmenden Klassen kostenlos die Rhein-Neckar-Zeitung direkt in die Schule geliefert. Sie lernen dabei nicht nur den Aufbau des Blattes und die journalistischen Stilformen kennen, sondern vor allem den kritischen Umgang mit Informationen. Dies steht in Zeiten von "Fake News" und Verschwörungstheorien im Mittelpunkt des Projekts. Ziel ist es, das Gelesene auch wirklich zu verstehen und einordnen zu können.

Am Ende des Projektzeitraums werden die Schüler selbst zu Nachwuchs-Journalisten, recherchieren und schreiben Artikel. Die besten werden auch 2023 wieder veröffentlicht und in einem Schreibwettbewerb ausgezeichnet.

Möglich macht dies erneut die Sparkasse Heidelberg, die die Kooperation mit der RNZ und dem medienpädagogischen Institut ProMedia Maassen – es stellt hochwertige und aktuelle Unterrichtsmaterialien zur Verfügung – auch im kommenden Jahr fortsetzt. Das Projekt ist Teil des gesellschaftlichen Engagements des Kreditinstituts, das sich in Schulen, Vereinen und dem Sport einbringt. Im vergangenen Jahr nahmen rund 600 Schüler aus 32 Klassen teil und schrieben nahezu 120 Artikel.

Info: Die Anmeldung für Schulklassen ist unter dieser Adresse möglich.