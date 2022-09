> In Leimen wurde laut Polizei gegen 21.40 Uhr ein Brand in der Ochsenbacher Straße im Ortsteil Gauangelloch gemeldet: Ein ...

Region Heidelberg. (luw) Schon wieder hat Starkregen die Region in Atem gehalten. Doch während Ende August in Nußloch und Sandhausen zwischen 50 und 70 Liter auf den Quadratmeter fielen, waren es am Samstagabend hier "nur" zwischen 20 und 30 Liter, wie der Nußlocher Hobbymeteorologe Jürgen Scheuermann auf RNZ-Anfrage berichtete. So waren es diesmal keine Hunderte Notrufe, die die Feuerwehren abarbeiten mussten. Dennoch war die Nacht auf Sonntag für Dutzende Einsatzkräfte in der Region keine ruhige:

> In Nußloch wurde die Feuerwehr gegen 23 Uhr wegen einer Schlammlawine alarmiert. "Schlamm und Geröll auf der Straße" lautete das Stichwort, mit dem die Einsatzkräfte dem stellvertretenden Kommandanten Christian Kleindienst zufolge in den Ortsteil Maisbach gerufen wurden.

"Die Ortsstraße war auf 200 bis 300 Metern voll mit Schlamm." Kleindienst schätzt, dass der Matsch von den gerade nach der Maisernte bearbeiteten Feldern angespült worden war: "Wir konnten gar nicht mehr ausmachen, von welchem Hang das kam." Jedenfalls hätten die übrig gebliebenen "Häcksel" die Gullis verstopft, weshalb Anwohner bereits die Deckel geöffnet hatten. Die Wehr kam dann zum Aufräumen. "Wir haben die Straße erst mit dem Radlader vom groben Dreck befreit und sie dann mit Wasser abgespritzt", so Kleindienst. Der hier ohnehin wenige Verkehr habe dennoch passieren können.

Elf Kräfte waren mit vier Fahrzeugen knapp vier Stunden im Einsatz. Hobbymeteorologe Scheuermann erklärte, dass es sich bei dem Unwetter zwischen 21 und 22 Uhr um ein untypisches für diese Jahreszeit handele: Auch die Frequenz an Blitzen sei für Ende September "heftig" gewesen, zumal es mit bis zu 19 Grad am Samstag nicht besonders warm gewesen sei.

> In Meckesheim war für die Einsatzkräfte ebenfalls "Putzen" angesagt: Auch hier hatte der Starkregen Schlamm auf die Straßen gespült. Davon betroffen waren Petersbergstraße und Am Sonnenrain, wie die Wehr mitteilte. Dort rückten die Kräfte am Sonntagvormittag an, um die Fahrbahnen zu säubern.

> In Leimen wurde laut Polizei gegen 21.40 Uhr ein Brand in der Ochsenbacher Straße im Ortsteil Gauangelloch gemeldet: Ein Baum war infolge eines Blitzeinschlags in Flammen aufgegangen. Größere Gefahr habe bestand laut Kommandant Armin Nelius nicht. Das Feuer sei schnell gelöscht gewesen. 15 Einsatzkräfte waren hier mit zwei Fahrzeugen vor Ort.

> In Sandhausen wurde die Feuerwehr gegen 22.20 Uhr in die Carl-Benz-Straße gerufen. Kommandant Markus Zielbauer sagte auf Nachfrage, dass im Keller eines Wohnhauses auf einer Fläche von rund 100 Quadratmetern das Wasser etwa 20 Zentimeter hoch gestanden habe. Allerdings sei dieser Wasserschaden vor allem auf ein defektes Abflussrohr zurückzuführen, für das die genannte Regenmenge bereits zu viel gewesen sei. "Mehrere Räume in dem Keller befinden sich derzeit im Umbau", so Zielbauer. Rund acht Feuerwehrleute seien mit einem Fahrzeug im Einsatz gewesen, um den Keller mit Tauchpumpen und Wassersauger zu entwässern.

Zielbauer berichtete zudem, dass sich Anwohner aus dem Neubachweg, der beim Unwetter Ende August besonders betroffen gewesen war, aus Angst gemeldet hätten: Diese hätten befürchtet, dass sich wieder Wasser in die Gebäude "reindrücken" würde – wozu es diesmal jedoch glücklicherweise nicht kam.