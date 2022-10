Region Heidelberg. (luw) Immer wieder kommt unter anderem in Dossenheim das Gerücht auf, montags würden keine Briefe mehr ausgetragen. Doch die Deutsche Post DHL Group versicherte auf Nachfrage der RNZ, dass dies nicht korrekt sei: "Nach wie vor stellen wir auch am Montag Briefe in Dossenheim und der gesamten Region Heidelberg zu", erklärte ein Sprecher nun. Doch tatsächlich ändert sich im Postwesen in der Region schrittweise etwas: Immer häufiger werden Briefe und Pakete aus einer Hand zugestellt.

"Briefträger war einmal" titelte die RNZ bereits zu Beginn dieses Jahres. Der Hintergrund: In Dossenheim war die "Verbundzustellung" eingeführt worden. Statt der früheren sechs Briefbezirke gibt es hier also inzwischen zehn Verbundbezirke. Folglich wird jede Postsendung mit dem – oftmals elektrisch angetriebenen – Auto zugestellt. Zur Begründung hatte der Sprecher der Post damals erklärt: "Je nach Sendungsmix ist es oftmals wirtschaftlicher, wenn eine Kraft Briefe und Pakete zustellt, anstatt diese Zustellungen getrennt voneinander durchzuführen." Weil pro Haushalt nur noch ein Stopp nötig ist statt zweier separater Zusteller, können so Kosten gesenkt werden.

Nach Angaben der Post gehen die Briefmengen bekanntlich seit Jahren um jeweils zwei bis drei Prozent zurück, während immer mehr Pakete und Warensendungen transportiert und bearbeitet werden müssen. Auf die Frage, ob es durch diese gemeinsame Zustellung zur Priorisierung etwa von Paketen komme, hatte der Unternehmenssprecher erklärt: "Als Universaldienstleister müssen wir Briefe und Pakete gleichwertig behandeln."

So hält die "Verbundzustellung" auch im Rest der Region Einzug: Etwa in Bammental, Neckargemünd, Gaiberg, Mauer und Wiesenbach werden laut dem Post-Sprecher Briefe und Pakete "aus wirtschaftlichen Gründen" schon seit Jahren im Verbund zugestellt. Gleiches gelte für Schönau, Heiligkreuzsteinach, Wilhelmsfeld, Lobbach, Spechbach und Meckesheim. In Leimen gebe es bereits drei Verbundbezirke, in Nußloch einen.

In Eppelheim und Sandhausen gebe es zwar bisher keine Verbundzustellbezirke. Denn in den momentan von der Post genutzten Immobilien für diese Bereiche könne das "Verbundpotenzial aktuell noch nicht realisiert werden", weil für die Verbundausweitung ein größerer Flächenbedarf bestehe. Jedoch: "Im Rahmen des Projektes ,Zustellnetz der Zukunft’ ist die Verbundausweitung in diesen Orten mittelfristig geplant", so der Sprecher weiter. Also Briefe und Pakete aus einer Hand – auch weiterhin an Montagen.