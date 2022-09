Von Benjamin Miltner

Region Heidelberg. Vor dem Schulstart kommt der Ausbildungsstart. Die neuen Jahrgänge haben am gestrigen Donnerstag ihre ersten Schritte in ihre künftigen Berufe gemacht – in ganz Baden-Württemberg gut 40.500 junge Menschen. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Rhein-Neckar hat indes zuletzt auf viele vakante Ausbildungsplätze in der Region verwiesen