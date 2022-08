> Ein Schleppertreffen veranstaltet die Hilsemer Dorfgemeinschaft am Sonntag, 28. August. Ab 10 Uhr kommen zahlreiche historische Schlepper am Ortseingang des Ortsteils Hilsenhain in der Hohenstraße an. Willkommen sind alle selbstfahrenden Zugmaschinen mit einem Baujahr, das vor ...

> Das Theater "Döner, Dorschd un Doseworschd" wird nach dem vergangenen Wochenende an zwei weiteren Terminen im Steinbruch Leferenz aufgeführt: Die Gruppe "Dossema Stååkejzln" mit Simone Böttinger, Timo Schiller, Stephan Fischer, Ingrid Böttinger, Peter Böttinger, Petra Gehrig-Beyrer, Hans Lorenz, Claudia Weber, Daniel Weber und Uwe Weismehl auf der Bühne tritt am Samstag, 27. August, ab 19 Uhr auf und am Sonntag, 28. August, ab 18 Uhr. Als "Special Guests" sind außerdem Dossenheims Bürgermeister David Faulhaber und Fachbereichsleiter Thomas Schiller aus dem Rathaus in Nebenrollen zu sehen. Karten gibt es in der Buchhandlung Worring, bei "Schreib-Büro-Spiel Faludy" und im Friseursalon Allmann. Zudem weist der Heimatverein als Veranstalter darauf hin, dass eine Ersatzvorstellung am Montag, 29. August, ab 19 Uhr stattfinden würde, sofern eine der beiden genannten Aufführungen witterungsbedingt ausfallen sollte. Ein Shuttle-Service zum Steinbruch macht ab zwei Stunden vor Beginn Halt an Hotel Midori, Bahnhofsplatz, Neubergschule und an der Schranke vor dem Eingang zum Steinbruch. Weitere Informationen sind im Internet zu finden unter der Adresse www.heimatverein-dossenheim.de

Region Heidelberg. Schon am vergangenen Wochenende wurde mit mehreren Kerwen in der Region die Saison der Straßenfeste eingeläutet. Daran knüpft nun Leimens Stadtteil Gauangelloch mit der Angellocher Kerwe an. Doch auch sonst ist rund um Heidelberg auch an diesem Wochenende wieder einiges geboten: vom Theater unter freiem Himmel über das ungewohnte Kinoerlebnis bis hin zu orientalischem Tanz. Die RNZ gibt, soweit bekannt, einen Überblick:

Von Lukas Werthenbach

Dossenheim

> Zum Neckarfest lädt der Ortsteilverein Schwabenheim am Sonntag, 28. August, ein. Auf dem Bühler’schen Hof, Ortsstraße 11, werden ab 12 Uhr Speisen, Getränke und ein Kinderprogramm angeboten. Die Kapelle St. Katharina ist geöffnet, verschiedene Stände sollen das Fest bereichern.

Heiligkreuzsteinach

Leimen

> Die Angellocher Kerwe geht nach dem "inoffiziellen" Start mit der Rocknacht am heutigen Freitag, 26. August, ab 20 Uhr auf dem Festplatz am Samstag, 27. August, richtig los: Um 18 Uhr wird die Kerwe durch Fassanstich und Schlüsselübergabe an den Kerwebürgermeister offiziell eröffnet. Ab 20 Uhr tritt die Band "Cracked Fire" auf, örtliche Vereine und Gruppierungen sorgen für Bewirtung und weiteres Programm. Zum Frühschoppen wird am Sonntag, 28. August, ab 11 Uhr auf den Festplatz geladen. Ab 13 Uhr laden die Landfrauen zu Kaffee und Kuchen ein, zur selben Zeit startet außerdem der Kerweumzug am Bolzplatz über Haupt- und Kirchstraße sowie Ochsenbacher Straße zurück zum Bolzplatz. Danach meldet sich der Kerwebürgermeister mit der "Kerwered" zu Wort, ab 17 Uhr gibt es Livemusik am Pumphäusel. Ihren Abschluss findet die Kerwe am Montag, 29. August, ab 11.30 Uhr mit dem Montag-Frühschoppen auf dem Festplatz. Ab 13 Uhr wird ein Kinderprogramm geboten, um 19 Uhr beginnt die Verbrennung der Schlumpel auf dem Südfriedhof. Die Schlüsselübergabe findet um 21 Uhr auf dem Festplatz statt, ab 22 Uhr wird mit der "Einborschtung" Nachwuchs für die Kerweborscht rekrutiert. Der örtliche Musikverein sorgt für die passende Begleitung.

> Orientalischer Tanz ist am Samstag, 27. August, ab 17 Uhr in der Alten Fabrik im Stadtteil St. Ilgen zu erleben. Im Rahmen der Ausstellung "Fogel Tanz Skulpturen" des Kunstvereins tritt Profitänzerin Latifah Abdel mit einer Bauchtanz-Bühnenshow auf. Die Ausstellung endet am Sonntag, 28. August, um 15 Uhr.

Lobbach

> Das Lobenfelder Klosterfest wird am Samstag und Sonntag, 27. und 28. August, rund um das historische Bauwerk gefeiert. Die Eröffnung samt Fassbieranstich gibt es am Samstag um 12 Uhr. Örtliche Vereine sorgen für das Mittagessen, ab 20 Uhr geben "Uwe Janssen & Band" ein Rockkonzert. Am Sonntag geht es um 10 Uhr mit einem evangelischen Gottesdienst in der Klosterkirche weiter, ab 11 Uhr sind unter anderem ein Kunst- und Handwerkermarkt und ein Kinderkarussell geboten. Zum Abschluss findet ab 18 Uhr in der Klosterkirche eine ökumenische Andacht samt Eröffnung der Ausstellung "Hörst du nicht die Glocken?" statt.

Mauer

> "Vom Menschen der Urzeit" heißt die Führung, die der Verein Homo heidelbergensis auch am Sonntag, 28. August, wieder anbietet. Referentin ist diesmal Cornelia Sussieck, Treffpunkt ist um 14 Uhr im Vereins- und Informationszentrum, Bahnhofstraße 4. Die Führung führt über Zeitenpfad und Urgeschichtliches Museum in die Sandgrube Grafenrain.

Meckesheim

> Einen Feld- und Familientag veranstaltet der Maschinenring Kraichgau-Rhein-Neckar am Samstag, 27. August. Von 13 bis 17.30 Uhr informieren Aussteller bei Familie Müller, Petersberg 12, über zukünftige Techniken in der Landwirtschaft. Zudem gibt es ein Kinderprogramm: Der Nachwuchs kann etwa auf einem Traktor mitfahren, Filzen und es gibt einen Streichelzoo mit Schafen und Eseln.

Neckargemünd

> Eine Führung auf der Burgruine Dilsberg wird am Sonntag, 28. August, angeboten. Treffpunkt ist um 15 Uhr im oberen Burghof.

> Das Dilsberger Kirchen-Café findet am Sonntag, 28. August, auf der Terrasse der evangelischen Kirche in Dilsberg statt. Der Förderverein der evangelischen Gemeinde lädt von 12 bis 17 Uhr zu Kaffee, Kuchen und mehr ein.

Sandhausen

> Zur Jungtierschau lädt der Kleintierzuchtverein am Samstag, 27. August, in seine Ausstellungshalle im Lattweg ein. Ab 13 Uhr werden hier Tiere präsentiert und Züchter stehen zum Gespräch bereit.

Schönau

> Zum Kino wird die Stadthalle am Samstag, 27. August. Das "Mobile Kino" aus Esslingen zeigt hier drei Filme: ab 15 Uhr "Minions 2", ab 17 Uhr "Top Gun: Maverick" und ab 20 Uhr "Monsieur Claude und sein großes Fest". Eintrittskarten gibt es im Internet unter der Adresse www.mobileskino-bw.de