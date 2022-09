Region Heidelberg. (bmi) Wie gut ist die Region Heidelberg mit Hausärzten versorgt? Dieser Frage ist die RNZ anlässlich des Deutschen Hausärztetags für die 17 Kommunen im direkten Heidelberger Umland nachgegangen. Die Kurzform: In allen Gemeinden ist mindestens noch ein Hausarzt vorhanden – und dieser im Durchschnitt für 1279 Personen zuständig.

Wie ist die Ärzteversorgung geregelt? Für die ambulante medizinische Versorgung im Land ist die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) zuständig. Deren Sprecher Kai Sonntag betont: Die Soll-Versorgung in Deutschland sieht einen Hausarzt pro etwa 1600 Einwohner vor. Hausarztsitze werden dabei nicht für jeden Ort einzeln gesteuert, sondern für sogenannte Mittelbereiche – mittelgroße Städte und deren Umland. 12 der 17 Kommunen der Region fallen hier in den Bereich Heidelberg. Lobbach, Mauer, Meckesheim und Spechbach gehören zu Sinsheim, das hessische Neckarsteinach zu Erbach.

Wie ist die Versorgungslage in der Region? Im Versorgungsgebiet Heidelberg (106,1 Prozent) und Sinsheim (102,1) wird die Verhältniszahl für Hausärzte übererfüllt. Es stehen also mehr Mediziner pro Einwohner zur Verfügung als in der Bedarfsplanung vorgesehen. In Erbach (89,4 Prozent) wird die Quote nicht ganz erreicht, von Unterversorgung laut Vorgaben aber erst bei unter 75 Prozent gesprochen.

Wie sieht es in den einzelnen Gemeinden aus? Hierzu betont KVBW-Sprecher Sonntag: Da die Arztsitze nicht pro Ort geplant werden, liegen hierfür auch keine Daten auf kommunaler Ebene vor. Wohl aber für Ärzte pro Kommunen, wobei sich mehrere Mediziner einen Sitz teilen können. Was die "Arztdichte" angeht, so ist die Gemeinde Wilhelmsfeld besonders gut versorgt. Hier betreut ein Arzt im Schnitt nur 630 Einwohner. Ebenfalls dreistellige Werte weisen Wiesenbach (775), Neckargemünd (780), Lobbach (784), Heiligkreuzsteinach (861), Meckesheim (867) und Schönau (881) auf. Besonders viele Personen hat indes der in Neckarsteinach ansässige Hausarzt zu betreuen – rechnerisch alle 3938 Einwohner. Ebenfalls eine verhältnismäßig schlechte Quote besteht in Gaiberg (2380), Nußloch (2254), Leimen (1801), Dossenheim (1785) und Spechbach (1700). Sandhausen (1538) und Mauer (1379) liegen knapp über dem Schnitt der Quote für die Region (1279), Eppelheim (1181) und Bammental (1099) knapp darunter.

Welche Aussagekraft haben die Zahlen? Sonntag spricht den Daten auf Ortsebene nur wenig Aussagekraft zu. "Wenn etwa eine Kommune keinen Arzt hat, der Nachbarort dafür eine große Praxis, dann ist die Versorgung nicht schlecht". Der KVBW-Sprecher betont zudem: Auch die Planung mit den Quoten für Mittelbereiche habe Schwächen. Denn sie seien politische, nicht wissenschaftliche Zahlen ohne den Anspruch, den wirklichen Ärztebedarf zu regeln. Vielmehr gehe es darum, die Niederlassungen von Ärzten zu reglementieren.