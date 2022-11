Von Sabrina Lehr

Neckargemünd/Nußloch. Die Nachricht schlug ausgerechnet am 11.11. hohe Wellen. Zum offiziellen Auftakt der Karnevalssaison verkündete die Stadt Mannheim die Absage ihres großen Fastnachtsumzugs. Der Grund für die dritte Absage in Folge: fehlende Planbarkeit und zu wenige ehrenamtliche Helfer für die Veranstaltung, die vor Beginn der Corona-Pandemie stets über 200.000 Besucher anzog. Ein bitteres Signal für die Fastnachter in Mannheim – und vielleicht auch ein Fingerzeig für die kleineren Umzüge in der Region, wenn der große Vorreiter die Segel streicht?

Nein, sagen sowohl Thomas Muley als auch Thomas Kretz. Die jeweiligen Ersten Vorsitzenden der Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG) und des Karneval Club Nußloch (KCN) haben in den Jahren vor der Pandemie mit ihren Mitstreitern jeweils Fastnachtsumzüge in Neckargemünd und Nußloch auf die Beine gestellt. Und sie wollen es auch 2023 tun. "Bis jetzt gehen wir davon aus, dass der Umzug stattfindet", sagt Kretz für seinen KCN und bekräftigt: "Wir wollen ein Stück weit zur Normalität zurück." Und auch sein Neckargemünder Pendant Muley sagt: "Ja, der Umzug ist geplant."

Doch wie steht es um die Mannheimer Argumente? Planungssicherheit und helfende Hände benötigen schließlich auch der Neckargemünder Umzug am Fastnachtssamstag und die Nußlocher Veranstaltung am Faschingsdienstag. "Wenn es Einschränkungen gibt, setzen wir die um", so Kretz, der aktuell jedoch nicht von Hürden ausgeht. Der Termin sei fixiert, die ersten Maskengruppen – vornehmlich Fußgruppen – seien schon angeschrieben, Vereine sollten später im Jahr folgen. Polizei und DRK begleiten den Zug. "Mit dem, was man in Mannheim stemmen muss, braucht man mehr als in Nußloch", erklärt Kretz, wieso der Nußlocher Umzug aktuell nicht auf der Kippe steht.

Dass eine kurzfristige Absage denkbar ist, sieht Thomas Muley derweil durchaus. Die NKG habe aber den "Segen von Stadt und Behörden" und könne schlichtweg "nicht drei Wochen vorher anfangen" zu planen. "Wenn es kurzfristig nicht geht, dann ist das so", so Muley, der mit einem rund zehnköpfigen Team an der Organisation des Umzugs arbeitet. Eine abgespeckte Variante peilt die NKG aber trotz allem nicht an. "Von der Aufstellung bis zum Ablauf wird sich nichts ändern", betont Muley. Aktuell befasse man sich mit der Suche nach Gruppen, die den Umzug mitgestalten. Vor allem bei Guggemusikern sei das gar nicht so leicht. "Wegen der Pandemie sind viele nicht mehr in der Lage zu spielen", so Muleys Erfahrung. ...