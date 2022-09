> Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr am Sonntag im Gerätehaus in der Rathausstraße 4. Um zehn Uhr geht es los mit Frühschoppen, dann folgen Mittagessen, um 14 Uhr die offizielle ...

Region Heidelberg. (bmi/lesa) Straßenfeste und Kerwen in Meckesheim, Gaiberg und Wiesenbach, Museumsnacht in Neckarsteinach, "Hopfezopfe" in Sandhausen: Auch am Samstag und Sonntag, 3. und 4. September, stehen rund um Heidelberg wieder jede Menge Veranstaltungen an. Die RNZ gibt – soweit bekannt – einen Überblick zum Wochenende.

Dossenheim

> Einen Fahrtag im Steinbruch Leferenz gibt es am Sonntag von elf bis 17 Uhr erleben. Dann sind die sechs Lokomotiven mit verschiedenen Lorenzügen und Förderwagen unterwegs durch den Steinbruch. Auch ein Personenzug rollt, und um 13 und 15.30 Uhr wird jeweils eine Führung durch die Feldbahnsammlung im Steinbruch mit Vorführungen zur alten Fördertechnik angeboten.

Eppelheim

> Ein Repaircafé wird am Samstag im Haus der Begegnung in der Hauptstraße 82 angeboten. Von 14 bis 17 Uhr helfen Ehrenamtliche dabei, defekten Haushaltsgeräten, löchrigen Kleidungsstücken und mehr ein zweites Leben einzuhauchen.

Gaiberg

> Kerwe wird von Samstag bis Montag, 3. bis 5. September, im Rathaushof und in der Ortsmitte gefeiert. Los geht es am Samstag mit dem Fassbieranstich um 17 Uhr samt folgender Kerwerede; um 20 Uhr spielt die Band "BC&Friends". Am Sonntag geht der Festbetrieb um zehn Uhr weiter, um 13 Uhr tritt etwa der Musikverein auf. Auch am Montag beginnt das bunte Treiben um zehn Uhr, und um 18 Uhr beschließen die "Gaiberger Musikanten" das Fest.

Heiligkreuzsteinach

> Tag der offenen Tür feiert die Feuerwehr am Sonntag im Gerätehaus in der Rathausstraße 4. Um zehn Uhr geht es los mit Frühschoppen, dann folgen Mittagessen, um 14 Uhr die offizielle Übergabe des neuen Fahrzeugs sowie Kaffee und Kuchen. Musikalisch umrahmt wird der Tag vom Musikverein Trachtenkapelle.

Lobbach

> Eine Vernissage zur Ausstellung "Tandem" von Sigrid Pfisterer und Brigitte Fischer ist am Sonntag in der Manfred-Sauer-Stiftung. Los geht’s um elf Uhr. Die Ausstellung mit Malerei und experimentellen Mischtechniken ist bis 30. Oktober täglich von acht bis 22 Uhr zu sehen.

Mauer

> Das Urgeschichtliche Museum entdecken können Besucher am Sonntag um 14 Uhr bei einer Führung unter dem Titel "Vom Menschen der Urzeit". Jürgen Schweizer führt die Teilnehmer – eine Anmeldung ist nicht nötig – entlang des Zeitenpfads, in die Sandgrube Grafenrain mit Fundort des Urmenschen und ins bereits erwähnte Museum. Treffpunkt ist im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4, dem Informationszentrum des Vereins "Homo heidelbergensis von Mauer".

Meckesheim

> Ihr Straßenfest feiert die Gemeinde unter Koordinierung der Arbeitsgemeinschaft Meckesheimer Vereine (AMV) am Samstag und Sonntag mit der Bahnhofstraße als Zentrum der Sause. Laut Ankündigung bieten die zahlreichen Vereine über das ganze Fest hinweg ein umfangreiches und vielseitiges musikalisches Programm durch verschiedene Musikgruppen und Bands. Der Einstieg ist – im Rahmen der diesjährigen Feierlichkeiten zu 1200 Jahren Meckesheim – ein besonderer: Ein 1200-Meter-Lauf mit Start und Ziel am Wachthaus, der nach kurzer Begrüßung um 17 Uhr gestartet wird mit einem "Gaudi-Lauf für die ,örtliche und außerörtliche Prominenz’" sowie einem Hauptlauf für jedermann um 17.20 Uhr. Prämiert werden schnellste Läufer und kostümierte Gruppen. Die kostenlose Anmeldung erfolgt unter www.tsv-meckesheim.de sowie am Veranstaltungstag vor Ort. Nach dem anschließenden Fassbieranstich mit Bürgermeister Maik Brandt spielen Jagdhornbläser auf und werden Böllerschüsse des Schützenvereins zu hören sein. Der Sonntag steht vor allem im Zeichen der Kinder: Von 11 bis 17 Uhr wird in der Gemeindebücherei im Dietrich-Bonhoeffer-Haus ein Bücherflohmarkt angeboten. Das Museum "Alte Schulstube" öffnet von 13 bis 17 Uhr und bietet neben einer großen Auswahl an Bilderbüchern eine Museumsrallye sowie eine Überraschung für Kindergartenkinder. Von 14 bis 17 Uhr werden Clownerie und Riesenseifenblasen angeboten und zudem der "Spaßathlon" der Meckesheimer Vereine: Hier kann sich der Nachwuchs an elf Stationen bei lustigen wie sportlichen Aufgaben betätigen und um 18 Uhr bei einer Verlosung am Wachthaus auf einen Gewinn hoffen. Am Samstag und Sonntag laden zudem die Jagdhornbläser zum "fürstlichen Dinieren" samt Musikprogramm: und zwar in die St. Martins-Apotheke – samstags um 17.30 Uhr und sonntags um elf Uhr.

Neckargemünd

> Die Burgruine Dilsberg erleben können Interessierte bei einer Führung mit Treffpunkt im Oberen Burghof am Sonntag um 15 Uhr. Auf der rund eine Stunde langen Tour werden die Besucher in die Geheimnisse und Geschichten der über 800 Jahre alten Feste eingeweiht – Aussicht aufs Neckartal inklusive.

> Zum gemeinsamen Boulespiel lädt der Förderverein Städtepartnerschaft Neckargemünd-Évian-les-Bains am Samstag in den Menzerpark. Los geht’s um 18 Uhr.

> Eine Delegation von Christen aus aller Welt besucht am Samstag, die Arche auf dem Weg zur Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen (ÖRK). Ab zehn Uhr finden Begegnung und Gespräch mit den Gästen statt, anschließend folgen ein gemeinsames Mittagessen sowie ab 14.30 Uhr Programm mit der Mennonitengemeinde Bammental zum Thema Friedensethik. Um 17 Uhr folgt eine ökumenische Abendandacht samt Reisesegen.

Wochenende in der Region

Neckarsteinach

> Das Eichendorff-Museum nachts erleben können Interessierte am Samstag von 19 Uhr bis Mitternacht. Die Einrichtung im Schiedweg 22 ist eine von zwölf Stätten im südhessischen Odenwald, die bei der "Nacht der offenen Museen" zur ungewöhnlichen Zeit zu besichtigen sind. Das Neckarsteinacher Museum widmet sich dem Leben und den Werken von Dichter Joseph Freiherr von Eichendorff (1788-1857), der eine Zeit lang in der Vierburgenstadt lebte. Das Museum im zweiten Obergeschoss des Geopark-Infozentrums bietet eine "Romantik-Sommer-Nacht" mit Begrüßung durch eine "Königliche Hoheit" bei musikalischer Begleitung. Bei der Veranstaltung im Rahmen der Neckarsteinacher Romantiktage bringt Helmut Haselbeck um 20 Uhr "Das Heidelberger Jahr Joseph von Eichendorffs 1807-08 mit Rezitation" den Besuchern näher. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.

Sandhausen

> Hopfenfest und "Hopfezopfe" werden an diesem Samstag und Sonntag in Sandhausen zelebriert. Gemeinde, MGV Germania und die Welde-Brauerei veranstalten wieder die traditionelle Hopfenernte nach zwei Jahren Corona-Pause. Samstags ab zehn und sonntags ab elf Uhr werden auf dem Hopfenfeld am Ende der Gottlieb-Daimler-Straße vorsichtig die Dolden von den langen Ranken abgezupft. Die früheren Hopfenbauern betreiben das Feld ehrenamtlich und weisen Neugierige gern in ihr Handwerk ein. Es gilt das Motto: "Hopfe zopfe, Schdiel draalosse, wers net koo, solls bleiwe losse". Das parallel auf dem Festplatz am Rathaus stattfindende Hopfenfest wird samstags um 11.30 Uhr von Bürgermeister Hakan Günes mit dem Fassbieranstich eröffnet. Neben Hausmacher Bratwurst und selbst gebackenen Kuchen für den Gaumen ist eine Oldtimer-Ausstellung für Liebhaber alter Fahrzeugtechnik ebenso geboten wie eine Kinderbetreuung durch das Jugendzentrum JUKIZ. Ab 18 Uhr gibt es Livemusik. Sonntags geht es um zehn Uhr mit einem ökumenischen Ernte-Gottesdienst auf dem Festplatz los, ehe im Anschluss Ernte und Festbetrieb fortgesetzt werden.

> Ein Konzert der Sänger Sascha Krebs und Francesca Galiano findet am Sonntag in der ehemaligen Synagoge statt. Los geht es um 18 Uhr. Tickets gibt es per E-Mail an sascha@saschakrebs.com sowie voraussichtlich Restkarten an der Abendkasse.

Wiesenbach

> Wissebacher Kerwe feiert die Elsenztalgemeinde gleich vier Tage lang. Los geht die Fete auf und rund um den Rathausplatz am heutigen Freitag um 20 Uhr mit der "Einborschtung" der neuen Kerweborscht im Festzelt; zudem probt der Musikverein öffentlich. Den offiziellen Beginn markiert der Fassbieranstich mit Bürgermeister Eric Grabenbauer am Samstag um 19 Uhr. Ab 19.30 Uhr lassen die Wissebacher Kerweborscht bei der "Pueblo-Revival-Party" die angesagte Bammentaler Diskothek aus den 80er Jahren als Freiluftveranstaltung wieder aufblühen – samt schriller Musik und Klamotten sowie Drinks an der Bar des Rathauskellers. Am Sonntag wird ab 16 Uhr bei der "Kerweredd" das Ortsgeschehen mit Augenzwinkern beleuchtet und danach im Festzelt der Feuerwehr Unterhaltungsmusik gespielt. Am Montag folgt ein Kinder- und Seniorennachmittag mit Livemusik des Musikverein-Fanfarenzugs und vergünstigten Preisen auf dem die ganze Kerwe über präsenten Vergnügungspark mit Kinderkarussell, Schiffsschaukel und Verkaufsständen.

> Die Delegation des Ökumenischen Rates der Kirchen (ÖRK) macht nach dem Besuch in Neckargemünd am Sonntag, auch Station in Wiesenbach. Um 10.30 Uhr feiern die Gäste den ökumenischen Kerwegottesdienst auf dem Rathausplatz mit. Der darauf folgende Nachmittag steht dann unter dem Motto "Unter Gottes Regenbogen", wo die Kirchenvertreter aus aller Welt etwa den Klimapilgerweg kennenlernen.