Von Sabrina Lehr

Region Heidelberg. Höher, schneller, weiter – was eigentlich gemeinhin als das olympische Motto gilt, haben sich in diesem Jahr auch die Teilnehmer des Stadtradelns in der Region Heidelberg auf die Fahnen geschrieben. Höher als je zuvor lag die Zahl der nunmehr 1861 Teilnehmenden. Schneller als in den Vorjahren waren Höchstwerte der vergangenen Jahre