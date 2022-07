Neckargemünd. (ugw) Die Realschule Neckargemünd hat ihre Schülerinnen und Schüler der ehemaligen zehnten Klassen mit ihren Familien feierlich verabschiedet. Die Feier in der Aula des Schulzentrums fand in zwei Blöcken statt: Es begannen die Klassen 10b und 10c, im Anschluss fand die Feier für die Klassen 10a und 10d statt.

Die Abschlussschüler saßen an festlich geschmückten Tischen, die jeweils ein Gasluftballon zierte. Die Ballons konnte man im Anschluss im Pausenhof gen Himmel steigen lassen. Ein bemalter Kieselstein mit einer Botschaft zur Erinnerung hielt zunächst den Ballon in der Aula am Boden. Auf diesen liebevoll dekorierten Sitzplätzen hatten die Klassenlehrer neben den Luftballons kleine Geschenke hinterlegt.

In seiner Ansprache verglich Konrektor Ulrich Falter die in der Schulzeit der 93 Abschlussschüler gesammelten Erfahrungen an der Realschule mit den Jahresringen eines wachsenden Baumstammes: Ein gutes Jahr hinterlässt einen sichtbareren Ring, ein schlechteres Jahr lässt den Baum nur wenig wachsen. So durchlebten die Klassen bewegte und teilweise turbulente, durch die Pandemie geprägte Schuljahre, die von allen Beteiligten vieles abverlangten und manches Mal auch große Mühe bereiteten. Letzten Endes führten sie aber zum erfolgreichen Abschluss, für den herzliche Glückwünsche ausgesprochen wurden: "Jeder Ring lässt reifen, macht stärker und widerstandsfähiger für die nun kommenden neuen Zeiten."

Anschließend wurden für jede Klasse die ersehnten Abschlusszeugnisse vergeben, die alle Schüler stolz in Empfang nahmen. Die darauf folgende Preisverleihung für herausragende Leistungen und die Fachpreise stellten einen weiteren Höhepunkt des Abends dar. Ein hoher Stellenwert wurde dem sogenannten Sozialpreis eingeräumt, den Carmen Haaf als Vorsitzende des Fördervereins an Aliye Edisan aus der Klasse 10c überreichte.

Dabei zeigte sich, wie lebendig das soziale Profil der Realschule Neckargemünd ist und wie sich ...