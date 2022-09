"Damit unsere Aktion ein Erfolg wird, sind wir aber auf die Unterstützung der Bürgerschaft angewiesen", erklärt Maier. In einem ersten Schritt können Interessierte die Apfelbäume, die auf Rauenberger Gemarkung mit einem grünen "Pflück mich"-Schild gekennzeichnet sind, abernten – auf eigene Gefahr. Diese stehen zum Beispiel entlang des Viehweges von Malschenberg nach Rot, entlang des Dammweges oder am Weißenberg-Spielplatz in Rauenberg. Idealerweise sollten nur reife Früchte mit maximal daumengroßen Fäulnisstellen mit einem Teleskoppflücker geerntet werden, rät die Stadt, die die Aktion der beiden unterstützt. "Wir wollen so auch ein ...

Von Timo Teufert

Rauenberg-Rotenberg. Heinz Maier und Walter Menges aus Rotenberg konnten es nicht mehr mit ansehen: wie Jahr für Jahr an zahlreichen Obstbäumen die Früchte verderben, ohne dass sie jemand nutzt. Die beiden Mitglieder der Interessengemeinschaft Rotenberger Kuckucke hatten deshalb die Idee, einen Apfeltag in Rotenberg zu organisieren und die Bevölkerung dazu aufzurufen, für diesen Tag Äpfel zu sammeln, um sie vor Ort zu Saft zu pressen. Doch durch Hitze und Trockenheit sind die Äpfel in diesem Jahr viel schneller reif geworden als in den Jahren zuvor. Es musste eine Lösung her: Nun rufen die beiden die Bevölkerung auf, die Äpfel von den Bäumen, die die Gemeinde mit "Pflück mich"-Schildern gekennzeichnet hat, zu ernten und am Donnerstag und Freitag an drei Sammelstellen abzugeben. Daraus wird dann Saft gepresst, der an Kindergärten, Schulen, das Altenheim und die Wieslocher Tafel gespendet werden soll.

"Früher war es gang und gäbe, dass die Äpfel eingesammelt und zu Saft gepresst wurden", sagt Heinz Maier im Gespräch mit der RNZ. Vor dem Hintergrund der Lebensmittelverschwendung wolle man mit der Aktion einen bescheidenen Beitrag leisten, um das Obst vor dem Verderben zu bewahren. "Das hat ja auch etwas mit Nachhaltigkeit zu tun", sagt Maier. Und weil er und sein Mitstreiter Walter Menges ein Herz für soziale Einrichtungen haben, wollen sie gleichzeitig mit dem gewonnenen Saft etwas Gutes tun. Mit der Sparkasse Heidelberg und der Gemeinwohlstiftung Rauenberg haben die beiden Sponsoren gefunden, die die Kosten der Versaftung übernehmen.

"Damit unsere Aktion ein Erfolg wird, sind wir aber auf die Unterstützung der Bürgerschaft angewiesen", erklärt Maier. In einem ersten Schritt können Interessierte die Apfelbäume, die auf Rauenberger Gemarkung mit einem grünen "Pflück mich"-Schild gekennzeichnet sind, abernten – auf eigene Gefahr. Diese stehen zum Beispiel entlang des Viehweges von Malschenberg nach Rot, entlang des Dammweges oder am Weißenberg-Spielplatz in Rauenberg. Idealerweise sollten nur reife Früchte mit maximal daumengroßen Fäulnisstellen mit einem Teleskoppflücker geerntet werden, rät die Stadt, die die Aktion der beiden unterstützt. "Wir wollen so auch ein Bewusstsein dafür schaffen, dass man Äpfel auch mit leichten Druckstellen noch essen und verwerten kann", betont Maier. Beim Ernten sollte zudem darauf geachtet werden, dass die Bäume nicht beschädigt werden.

Die Bäume, die abgeerntet werden dürfen, tragen dieses Schild. Foto: Helmut Pfeifer

Auf dem Parkplatz Hohenaspen in Rauenberg, vor dem alten Feuerwehrhaus in der Straße "Zum Rittersberg" in Malschenberg und auf dem Parkplatz am Bürgerhaus in Rotenberg werden Maier und Menges dann am Donnerstag und Freitag, 8. und 9. September, Weinzuber aufstellen, in die die Bürger die geernteten Äpfel legen können. Am Freitag allerdings nur bis 13 Uhr. "Dann bringen wir sie direkt nach Baiertal, um sie dort zu Saft machen zu lassen", erklärt Maier. Weitere Annahmetermine seien aber in Vorbereitung.

Auch wenn die Ernte dann schon abgeschlossen sein wird, planen Maier und Menges für den 22. Oktober mit vielen anderen Helfern der Interessengemeinschaft den Rotenberger Apfeltag. "Wir wollen der Bevölkerung an diesem Tag viel Wissenswertes über den Apfel näher bringen", so Maier. Es gibt zwar schon viele Ideen, doch das genaue Programm möchte er noch nicht verraten. Daran feile man noch, so Maier.