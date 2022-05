Geschenke brachte auch der Vorsitzende des Fußballkreises Heidelberg, Johannes Kollmer, mit. Er überbrachte auch Präsente und Urkunden der übergeordneten Verbände. Christian Erhard, der beim VFB Rauenberg für den Spielbetrieb der Senioren zuständig ist, konnte viele Erfolge verkünden. Mit der ersten Mannschaft spielt der VFB aktuell immer noch um den Aufstieg mit und auch die zweite Mannschaft hat sich an der Spitze etabliert. Wie Erhard berichtete, hatte man vor kurzem bei einem Spiel der 1b-Mannschaft an einem Mittwochabend gegen Dielheim die für die C-Klasse sensationelle Zuschauerzahl von über 250 zu vermelden. "Ein Glücksgriff war für uns, dass wir vor der Saison mit Manuel Muth den richtigen Trainer verpflichtet haben. Manuel passt hervorragend zu uns, die Spieler haben sich allesamt weiterentwickelt. Und so ...

Von Georg Wipfler

Rauenberg. 100 Jahre ist der VFB Rauenberg bereits im Jahr 2020 geworden. Auch den Fußballern der Weinstadt machte die Coronakrise einen Strich durch die Rechnung, aus der großen Jubiläumsfeier wurde nichts, auch viele andere Veranstaltungen mussten in den letzten zwei Jahren ausfallen. Aber eines wollten sich die Kicker vom Mannaberg nicht nehmen lassen: verdiente Mitglieder zu ehren.

Er vergaß dabei nicht, vom guten Zusammenhalt der Mannschaft zu berichten. "An Samstagen sammeln wir mit den Spielern der ersten und zweiten Mannschaft Metallschrott, mit den Erlösen renovieren und sanieren wir unsere Umkleideräume. Die Spieler beider Mannschaften ziehen hier großartig mit", konnte Erhard mit Stolz berichten.

Und dass es um den Fußball-Nachwuchs in Rauenberg auch nicht schlecht steht, ging aus dem Vortrag von Jugendleiter Toni Aguilar hervor. In allen Altersklassen sind die Jugendmannschaften des VFB im Spielbetrieb vertreten, in den letzten Jahren gelang es Aguilar zufolge hervorragend, Jugendspieler in den Spielbetrieb der älteren zu integrieren, sodass die Erfolge der ersten und zweiten Mannschaft mit auf die Jugendarbeit zurückzuführen sind. VFB-Ehrenvorstand Walter Kloe hob anschließend den Zusammenhalt im Verein und die vielen schönen Stunden im Kreis der VFB-Familie hervor.

Zu Ehrenmitgliedern wurden für ihre 50-jährige Treue ernannt: Hans-Peter David, Peter Ferdinand, Bernhard Greulich, Peter Hillenbrand, Volker Hirn, Franz Kloe, Rudi Laier, Werner Mundil, Gerd Noe, Anneliese Ritz, Robert Wagner, Gerhard Weik, Erika Wipfler und Walter Wipfler. Weiterhin wurde an verdiente Mitglieder 36 Mal die bronzene Ehrennadel, 14 Mal die silberne und 25 Mal die goldene Ehrennadel verliehen. Das Rentnerteam um Werner Mundil, das sich unermüdlich für den Sportplatz und die VFB-Anlagen einsetzt, wurde mit einem Wertgutschein bedacht.

Nach so vielen Ehrungen konnten die Anwesenden bei einem Glas Wein und einer kleinen Stärkung über vieles aus der Vergangenheit berichten und auf die Zukunft mit rosigen sportlichen Aussichten anstoßen.