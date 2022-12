Rauenberg. (tt) Gute Nachrichten aus dem Gemeinderat Rauenberg: Die Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser sinken im kommenden Jahr. Das hat das Gremium am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Die Schmutzwassergebühr liegt derzeit bei 1,79 Euro und wird um 11 Cent auf 1,68 Euro pro Kubikmeter gesenkt. Das Niederschlagswasser wurde bisher mit 27 Cent berechnet und sinkt um einen Cent auf 26 Cent pro Quadratmeter.

"Das ist eine ganz erfreuliche Nachricht", sagte Bürgermeister Peter Seithel. Man kalkuliere die Gebühr im fortlaufenden Jahresrhythmus und nun sei die Senkung angebracht. Kämmerer Thomas Dewald erklärte, dass Gewinne des Abwasserbetriebes innerhalb von fünf Jahren an die Gebührenzahler zurückerstattet werden müssten, was man nun tue. "Die Senkung ist in der heutigen Zeit ein gutes Zeichen gegenüber dem Bürger, der von steigenden Preisen und Inflation betroffen ist", so Dewald.

Christiane Hütt-Berger (SPD) wollte von Dewald wissen, ob man in den nächsten Jahren mit größeren Gebührensprüngen rechnen müsse, da die Gewinne nun zurückgegeben werden. Diese Gefahr sieht der Kämmerer derzeit nicht: "Wir versuchen, die Gebühr immer in einer moderaten Waage zu halten", sagte er. Nur wenn viele Maßnahmen – zum Beispiel am Kanalnetz oder der Kläranlage – anstehen, müsste mit steigenden Gebühren gerechnet werden. Das sieht Dewald in Rauenberg aber in den nächsten zwei bis vier Jahren nicht.