Von Timo Teufert

Wiesloch. Die Arbeitstherapie-Gärtnerei im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden (PZN) ist bei den Patienten sehr beliebt: Freie Plätze gibt es dort so gut wie nicht. Gärtnermeister Artur Müller und sein Team bieten dort 40 Plätze in der Arbeitstherapie (AT), die den Patienten zuvor ärztlich verordnet wurde. Zur Gärtnerei gehören der "Thea"-Laden,