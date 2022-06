Im Rahmen der Ortskernsanierungsprogramme in Dielheim, St. Leon und Rot werden unter anderem der Ausbau der historischen Kramer-Mühle in St. Leon (links) und das Schaffen von Wohnraum in der ehemaligen Landfried-Tabakmanufaktur in Dielheim gefördert. Foto: Lerche/Pfeifer