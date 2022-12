Von Volker Knab

Hirschberg-Leutershausen. "No", meinte Craig Murray nach kurzem Nachdenken. Ganz so deprimierend, wie es in einer Frage zuvor angeklungen war, wollte er die aktuelle Lage von Julian Assange dann doch nicht sehen. Der Menschrechtsaktivist gehört zum engsten Unterstützerkreis Assanges, dem inhaftierten Begründer der Enthüllungsplattform "WikiLeaks".