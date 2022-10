Von Nicoline Pilz

Hirschberg-Leutershausen. Im fortgeschrittenen Alter mit Hüftschwung und Prothese gegen Altersdiskriminierung und Jugendwahn ankämpfen: Im Rahmen des Filmfestivals der Generationen zeigt das Olympia-Kino Leutershausen am Dienstag, 25. Oktober, um 19 Uhr die Komödie "Dancing Queens" rund um eine Reihe älterer Damen, die in ihrer Seniorenresidenz in Sung