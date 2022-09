Von Marco Partner

Hirschberg-Leutershausen. Steile, kräftezehrende Anstiege, rasante, enge und kurvige Abfahrten: Der Odenwald-Bike-Marathon (OBM) hat es in sich – und verlangt nicht nur Kondition, sondern auch eine gewisse Furchtlosigkeit. Am Sonntag ging das Sport-Event in Leutershausen in seine bereits 22. Auflage. Und die rund 450 Teilnehmer wirbelten mächtig Schlamm