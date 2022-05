Nach dem Brand gibt es eine schnelle Lösung für die Betroffenen

Bürgermeister Sauer war bis zum Abend an der Einsatzstelle im Adelsförsterpfad und machte sich ein Bild von den Arbeiten der Rettungskräfte – und dem Zustand des teilweise abgebrannten Gebäudes. "Es ist davon auszugehen, dass das nicht mehr zu retten ist", so Sauer. Am Donnerstag seien ein Gutachter der Versicherung, Mitarbeiter des Hochbauamts und auch die Polizei mit einer Drohne vor Ort gewesen. Die Polizei schätzt in einer Pressemitteilung die Schadenssumme auf etwa 150.000 Euro. Die Stadt konnte diese Summe noch nicht bestätigen.

Und die Stadt hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht: Denn neben den zwei Männern wurde auch für mehrere Frauen eine kurzfristige Unterkunftsmöglichkeit geschaffen. Zwei Frauen kamen noch am Mittwochabend in einer Bauhof-Wohnung unter. Eine weitere Dame soll dort ebenfalls zeitnah einquartiert werden. "Eine weitere Frau kam kurzfristig bei ihrer Familie unter", so Sauer. Die Bauhof-Wohnung soll zeitnah weiter renoviert werden.

Wie Bürgermeister Ludwig Sauer der RNZ nun bestätigte, wurden diese beiden Männer in einem benachbarten, städtischen Gebäude einquartiert. Dieses wurde bereits zuvor als Unterkunft genutzt. "Kleinere Handwerkerarbeiten sind notwendig. Das Gebäude wird ertüchtigt", so Sauer. Insgesamt lebten acht Personen in dem teilweise abgebrannten Haus. Zwei Bewohner wurden durch Rauchgase verletzt und in Krankenhäuser eingeliefert, drei weitere Leichtverletzte konnten laut Polizei ambulant versorgt werden. Diese sollen laut dem Bürgermeister ebenfalls in der besagten, neuen-alten Unterkunft im Adelsförsterpfad unterkommen. "Alle Personen, die einen Platz benötigen, werden untergebracht."

Wiesloch. (obit) Zu später Stunde besorgte die Wieslocher Ordnungsamtsleiterin Jacqueline Thal Pizza und Nudeln für zwei der betroffenen Männer. Diese mussten kurzfristig nach dem Dachstuhlbrand einer Obdachlosenunterkunft im Adelsförsterpfad am Mittwochnachmittag andernorts untergebracht – und verpflegt – werden.

Der Bürgermeister schwärmt in den höchsten Tönen von der Arbeit der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und des DRK-Ortsvereins Wiesloch: "Der Notdienst des Bauhofs hat Betten gebracht. Der Hausmeister hilft mit, die Betten zu schleppen. Das Rote Kreuz hat die beiden Frauen zu der Wohnung des Bauhofs gebracht." Und weil die stark beschädigte Unterkunft nicht mehr betreten werden durfte, fuhren Sauer zufolge auch DRK-Mitarbeiterinnen und DRK-Mitarbeiter mit den betroffenen Damen zur Heidelberger Kleiderkammer. Dort gab es Anziehsachen und Hygieneartikel.

Bürgermeister Sauer war bis zum Abend an der Einsatzstelle im Adelsförsterpfad und machte sich ein Bild von den Arbeiten der Rettungskräfte – und dem Zustand des teilweise abgebrannten Gebäudes. "Es ist davon auszugehen, dass das nicht mehr zu retten ist", so Sauer. Am Donnerstag seien ein Gutachter der Versicherung, Mitarbeiter des Hochbauamts und auch die Polizei mit einer Drohne vor Ort gewesen. Die Polizei schätzt in einer Pressemitteilung die Schadenssumme auf etwa 150.000 Euro. Die Stadt konnte diese Summe noch nicht bestätigen.

Update: Donnerstag, 19. Mai 2022, 19.15 Uhr

Dachstuhl einer Obdachlosenunterkunft brannte aus

Wiesloch. (obit/seb) Die Qualmwolke war weithin zu sehen und sicherheitshalber meldete der Rhein-Neckar-Kreis sogar Katastrophenalarm wegen eines Großbrands: Am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr brach im Dachstuhl eines Gebäudes der Stadt Wiesloch im Adelsförsterpfad ein Feuer aus.

"Wegen der Rauchwolke wurde mehrfach der Rettungsdienst alarmiert. Dadurch wurde dann der Alarm über die Apps ausgelöst", erklärte Wieslochs Feuerwehrkommandant Marco Friz, der Einsatzleiter. Die Sorge, die die Verantwortlichen bewegte: ob die Flammen womöglich auf benachbarte Gebäude übergreifen und ob der Rauch die Menschen in der Umgebung gefährdet.

Foto: PR Video

Zumindest diese Bedenken wurden dank des zügigen Eingreifens der Rettungskräfte schnell gemildert. Wie Bürgermeister Ludwig Sauer, der vor Ort war, der RNZ mitteilte, wurden zwei Personen, die sich dem Gebäude befanden, verletzt: Mit leichten Rauchgasvergiftungen wurden sie in Krankenhäuser in Schwetzingen und Sinsheim gebracht. Die übrigen sechs Bewohner blieben unverletzt.

Der Brand brach in einem von drei Gebäuden aus, die sich im Besitz der Stadt befinden und in denen Menschen im Rahmen des Obdachlosenrechts untergebracht werden, so Sauer, also jene ohne eigene Wohnung, um die sich die Stadt kümmert.

"Das Dach ist durchgebrannt", beschrieb Sauer das Ausmaß. Zur Ursache konnte er zunächst nichts sagen, auch die Schadenshöhe konnte er noch nicht abschätzen. Das Ordnungsamt habe alles in die Wege geleitet, um den Bewohnern andere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.

Da sich die Personen im Gebäude in Sicherheit bringen konnten, konzentrierte sich die Feuerwehr auf den Löschangriff. "Alles top, das war eine gute Arbeit der Feuerwehr Wiesloch", betonte der stellvertretende Kreisbrandmeister Patrick Janowski.

Die Wieslocher Feuerwehrkräfte waren mit zwölf Fahrzeugen und 48 Einsatzkräften aus Wiesloch, Baiertal und Frauenweiler vor Ort. "Zwei Trupps waren im Innenangriff, dazu wurde mit der Drehleiter von außen gelöscht", so Janowski. Auch nachdem der große Brand gelöscht war, flackerten mehrfach kleinere Feuer auf, die die besondere Aufmerksamkeit der Feuerwehrleute erforderten. Im Einsatz waren zudem der Rettungsdienst mit neun Fahrzeugen, die Polizei unterstützte mit weiteren sechs Funkstreifenwagen. Im Verlauf rückte auch die Kriminalpolizei an, um die Brandursache zu finden.

Die Luft wurde schon kurze Zeit nach Beginn der Löscharbeiten als wenig gefährlich eingestuft. Etwa eine halbe Stunde später erklärte Ludwig Sauer, dass diese wieder in Ordnung sei. Zwar kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen wegen des Rettungseinsatzes, die Anwohner, Firmen und Behörden in der Nachbarschaft blieben aber weitgehend unbeeinträchtigt. Die Mitarbeiter verließen zum Feierabend gegen 17 Uhr das nahe Landratsamt, Sportbegeisterte betraten in Trainingskleidung ein Fitnessstudio, das um die Ecke des Einsatzortes liegt.

Am frühen Abend begannen bereits die Aufräumarbeiten. Die Nachlöscharbeiten sollten aber noch Zeit in Anspruch nehmen. Einige Feuerwehrleute blieben noch, falls das Feuer noch mal wiederauflodern sollte. Sie kontrollierten zudem mit der Wärmebildkamera, ob eventuelle Glutnester eine Gefahr darstellen könnten.

Nach Mitternacht teilte die Polizei ihre Einsatzbilanz mit: Durch die Rauchgase waren fünf Bewohner leicht verletzt worden. Das Mehrfamilienhaus bleibt weiterhin unbewohnbar. Die Bewohner wurden vom Ordnungsamt Wiesloch im Nachbargebäude untergebracht. Der Adelsförster Pfad blieb für die Löscharbeiten bis 18.30 Uhr gesperrt und der Verkehr wurde örtlich umgeleitet.

Ein Brandermittler des Polizeirevier Wiesloch hat bereits am Abend die Brandausbruchstelle begutachtet. Die Ermittlungen dauern an. Der geschätzte Gesamtschaden soll rund 150.000 Euro betragen. Die Feuerwehr war mit 12 Fahrzeugen und der Rettungsdienst mit 9 Fahrzeugen vor Ort. Die Polizei unterstützte mit weiteren 6 Funkstreifenwagen.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 19. Mai 2022, 0.10 Uhr