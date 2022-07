Von Timo Teufert und Christoph Moll

Nußloch/Wiesloch. Vor dem Hintergrund der Energiekrise will die Bundesregierung die erneuerbaren Energien schneller ausbauen. Auch in Wiesloch will man sich an diesem Ausbau beteiligen Deshalb hat der Gemeinderat auf Vorschlag der Grünen-Fraktion bereits im März mit breiter Mehrheit 10.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie freigegeben.