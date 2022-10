Von Christiane Barth

Nußloch/Sandhausen/Leimen. Der Adventskalender des Lions-Clubs und die Spenden, die dessen Mitglieder obendrauf geben, haben in den vergangenen zehn Jahren in den drei Gemeinden insgesamt etwa 130.000 Euro eingebracht. Dieser Betrag wurde schon gemeinnützigen Zwecken zugeführt. Besonders hoch war die Nachfrage nach dem Kalender in den beiden Pandemie-Jahren – für die Mitglieder des Lions-Clubs Leimen sowie für die Bürgermeister der Gemeinden Nußloch, Sandhausen und Leimen ein Indiz, dass das Konzept "Bürger helfen Bürgern" auch in schwierigen Zeiten greift. Nächstes Jahr feiert der Club übrigens sein 30-jähriges Bestehen.

Außerdem ein Trostpflaster in dieser von Krieg, Inflation und Wirtschaftskrise geprägten Zeit: Der Kaufpreis in Höhe von fünf Euro bleibt, doch die Anzahl sowie die Attraktivität der Gewinne haben sich erhöht. Ab diesem Wochenende wird der Kalender, der nun erstmals in einer Rekord-Auflage von 5000 Exemplaren – 2021 waren es 4000 Stück – erschienen ist, in zahlreichen Geschäften der drei Gemeinden sowie in den Rathäusern zum Kauf angeboten. Rund 15.000 Euro aus dem Erlös sollen erneut der Jugendförderung sowie Kindergärten oder Schulen zugutekommen, betonte Organisator Peter Marinoff aus Leimen, der mit der neuesten Auflage nun gleichsam den letzten Kalender unter seiner Regie vorlegt: Er gibt das Amt an Stefan Träumer ab.

Lions-Club-Präsident Jürgen Treubel verriet, warum sich der Kauf in diesem Jahr besonders lohnt: "Wir haben viele tolle und namhafte Sponsoren – auch über die Region der drei beteiligten Kommunen hinaus – dazugewinnen können." Diesmal ziert ein Sandhäuser Motiv den Kalender: der Schindelmacher.

Treubel betonte, der Club sei stolz auf die gute Resonanz und habe daher die Erhöhung der Auflage gewagt, wenngleich die Herstellung sehr aufwendig sei. Diese Erfolgsgeschichte sei beileibe nicht selbstverständlich, so hätten einige andere Clubs etwa die Aktion bereits eingestellt. "Die Menschen nehmen wahr, dass wir das Geld für gute Zwecke in der Region investieren," so Treubel. Vor allem sei das "verstärkte Engagement" des Lions-Clubs in diesem wirtschaftlich schwierigen Jahr gefragt wie nie zuvor.

Aufgestockt werden soll der finanzielle Beitrag aus dem Erlös des Kalenders mit einem zusätzlichen Betrag von 4500 Euro aus der Kasse des Lions-Clubs, der an die Tafeln Nußloch und Leimen sowie das Awo-Lädchen Sandhausen verteilt werden soll. Für die Tafeln ist dies bereits die zweite Spendenrunde des ...