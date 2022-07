Von Timo Teufert

Mannheim/Baiertal/Rot. Der Mann, der die Raiffeisenbank Baiertal und die Volksbank Rot um 24,15 Millionen Euro erleichtert hat, ist am Donnerstag vom Landgericht Mannheim zu einer Freiheitsstrafe von sechs Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Die Große Wirtschaftsstrafkammer sah es als erwiesen an, dass er sich der Urkundenfälschung in 14 Fällen,