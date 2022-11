Hauptmoderator Frank "Buschi" Buschmann sei hinter den Kulissen genauso ungezwungen wie vor der Kamera, plaudert der 17-Jährige dann doch aus dem Nähkästchen. Was der Fernsehzuschauer ebenfalls nicht sieht: Das frenetisch jubelnde Publikum bricht nicht so spontan in Begeisterung aus, wie es im Fernsehen scheinen mag. Ein Animateur signalisiert den Zuschauern, wann sie ihre Helden feiern dürfen. Und auch die Kandidaten treten nicht so rasch hintereinander an, wie es die zackige Schnittfolge suggeriert. Abseits der Sportgeräte macht Julian Lind eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Er arbeitet in dem Betrieb seiner Familie am Standort in

Die Vorrunde und das Halbfinale hat er gemeistert. In der Finalrunde warten drei weitere Schwierigkeitsgrade, und dann steht fest, ob einer der Athleten den "Mount Midoriyama" in Angriff nehmen darf. Wer diesen am besten bezwingt, wird Nachfolger des ersten "Ninja Warrior Germany" aus dem Jahr 2021, René Casselly. Darüber hinaus winkt eine Prämie in Höhe von 300.000 Euro.

Weinheim. Und da sage noch einer, die Arbeit des Jugendgemeinderats zahle sich nicht aus! Ohne die 2013 vom Weinheimer Jugendgremium angeregte und 2018 eröffnete Calisthenics-Anlage am Rande des Exotenwalds hätte es Julian Lind vielleicht nie ins Finale von "Ninja Warrior Germany" geschafft. Zu sehen sind die Finalrunden der RTL-Sendung mit dem gerade einmal 17 Jahre jungen Talent am heutigen Freitag, 11. November, und eine Woche später, am 18. November. Natürlich sind die Dreharbeiten am Hindernisparcours längst abgeschlossen. Wie es für Lind ausgegangen ist, wird jedoch geheimgehalten.

Von Philipp Weber

"Die Sendung kenne ich seit der ersten Staffel", so der Nachwuchsathlet. Zunächst musste er sich gedulden, Teilnehmende mussten mindestens 18 Jahre alt sein: "Doch weil viele jüngere Talente nachrückten, senkte RTL das Mindestalter auf 16 Jahre ab." Lind war dabei.

Hauptmoderator Frank "Buschi" Buschmann sei hinter den Kulissen genauso ungezwungen wie vor der Kamera, plaudert der 17-Jährige dann doch aus dem Nähkästchen. Was der Fernsehzuschauer ebenfalls nicht sieht: Das frenetisch jubelnde Publikum bricht nicht so spontan in Begeisterung aus, wie es im Fernsehen scheinen mag. Ein Animateur signalisiert den Zuschauern, wann sie ihre Helden feiern dürfen. Und auch die Kandidaten treten nicht so rasch hintereinander an, wie es die zackige Schnittfolge suggeriert. Abseits der Sportgeräte macht Julian Lind eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker. Er arbeitet in dem Betrieb seiner Familie am Standort in Bensheim.

Das Finale läuft in Folge acht der aktuellen "Ninja-Warrior"-Staffel, es gab fünf Vorrunden in diesem Jahr. Die Endrunde haben 40 Athletinnen und Athleten erreicht, zu Beginn waren es 300. "Die Sendung ist so erfolgreich, weil sich seit ihrem Bestehen eine ganze Sportart und eine dazu gehörende Gemeinschaft entwickelt haben", teilt ein RTL-Sprecher mit. "Der sogenannte Ninja-Spirit erfasst jeden, der die Sendung schaut oder selber mitmacht." Das Format sei authentisch. Wer gewinnen will, müsse hart trainieren. Die Sendung läuft seit 2016 bei RTL, aktuell ist man bei Staffel sieben angekommen. Im Original – der Name sagt es schon – kommt das Programm aus Japan ("Sasuke").

Info: Die erste Finalrunde ist am heutigen Freitag, 11. November, 20.15 Uhr, auf RTL zu sehen. Die weiteren Runden und der Blick auf den neuen, 32 Meer hohen "Mount Midoriyama" warten am 18. November zur selben Zeit.