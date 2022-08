Dielheim. (köpa) Die Erinnerungsfelder tragen Titel wie "Duft und Biene", "Blüten und Gräser" oder "der Bauerngarten": Die Gemeinde Dielheim hat jetzt ein gärtnerbetreutes Grabfeld eingeweiht.

Schon in den Jahren 2016 und 2017 beschäftigte sich der Gemeinderat mit dieser neuen Form der Bestattungskultur, die sich in jüngster Vergangenheit immer mehr durchsetzt. Nachdem man sich auf eine freie Fläche auf dem Dielheimer Friedhof geeinigt hatte, konnte das neu geschaffene Grabfeld in Anwesenheit von Bürgermeister Thomas Glasbrenner, Bauhofleiter Sascha Rachel und Andreas Müller vom Friedhofsamt seiner Bestimmung übergeben werden.

Ein parkähnlich gestaltete Areal hinter der Friedhofshalle bietet Platz für 70 Grabstätten mit Urnen und Särge. Das gärtnergepflegte Grabfeld wurde in Zusammenarbeit zwischen der örtlichen Friedhofsverwaltung, dem regional tätigen Friedhofsgärtner und der Genossenschaft Badischer Friedhofsgärtner angelegt. Ihr Angebot zur Dauergrabpflege kann über die gesamte Liegezeit gewählt werden.

Dort an der letzten Ruhestätte ihrer Verstorbenen bietet sich für die Hinterbliebenen künftig ein liebevolles Gedenken in blühender Umgebung. Bürgermeister Glasbrenner gab seiner Freude Ausdruck, dass nun auch in Dielheim die neue Bestattungskultur Einzug gehalten hat und die erste Belegung schon erfolgte. Bei Interesse an dieser Bestattungsform ist das Dielheimer Friedhofsamt im Rathaus Ansprechpartner, Andreas Müller gibt weitere Auskünfte.