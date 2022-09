Neckargemünd/Neckarsteinach. (lew) In unmittelbarer Nähe des Neckars, auf Neckarsteinacher Seite gegenüber der Rainbach, will eine Frau einen Wolf gesehen haben. Diese Information gab sie über das soziale Netzwerk Facebook weiter, wo ihr Beitrag aber zunächst mit Unglauben aufgenommen wurde. "Ohne Beweise würde ich so etwas erst einmal nicht glauben", urteilte ein Nutzer. " Es gibt genug Hunde, die Wölfen doch sehr ähnlich sind", kommentierte eine weitere Nutzerin. Und ein Dritter brachte das Thema der "Wolfshybriden" ins Spiel, die aus illegalen Zuchten stammen und häufig ausgesetzt würden.

Doch wie realistisch ist die vermeintliche Wolfssichtung? Die RNZ hat bei der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-Württemberg (FVA) nachgefragt. In Freiburg im Breisgau ist das Wildtierinstitut ansässig, das unter anderem den Arbeitsbereich "Luchs und Wolf–Monitoring" betreut.

Felix Böcker ist einer der hier tätigen Wolfsexperten. Er möchte nicht komplett ausschließen, dass es sich bei der Sichtung tatsächlich um einen Wolf gehandelt haben könnte. "Grundsätzlich kann überall in Baden-Württemberg mit dem Auftauchen einzelner durchziehender Wölfe gerechnet werden", betont er. Die aktuelle Sichtung sei der FVA aber leider, wohl auch mangels Bildmaterial, nicht gemeldet worden und der Behörde daher auch nicht bekannt. Allerdings läge der FVA aus Neckargemünd "eine Meldung mit Wolfsverdacht" vom 13. Juni dieses Jahres vor. "Es ging hier um Aufnahmen einer Wildkamera aus einem privaten Garten", erklärt Böcker.

Der Wolfsexperte schränkt aber ein: "Die Bildqualität war hier nicht ausreichend, um das abgebildete Tier zu bestimmen." Auf Anfrage nach weiteren Informationen und den Originalaufnahmen habe die FVA keine Rückmeldung mehr erhalten. "Es ist wahrscheinlich, dass es sich bei dem aufgenommenen Tier nicht um einen Wolf handelte", so Böcker. Weitere Meldungen aus den Städten Neckargemünd und Neckarsteinach gebe es zurzeit nicht.

Bei Wolfssichtungen wird in drei Kategorien unterschieden: C 1 bedeutet, es gibt eindeutige Beweise: einen Lebendfang oder Totfund, einen genetischen Nachweis oder ein verifizierbares Foto- beziehungsweise Videomaterial. C 2 umfasst Hinweise mit starkem Wolfsverdacht, die durch erfahrene Personen bestätigt werden. Die Kategorie C 3, in die auch der Neckargemünder "Wolf" fällt, wird wie folgt definiert: "Ereignisse, die nicht überprüft wurden beziehungsweise in der Regel nicht überprüfbar sind, zum Beispiel Beobachtungen oder Rufe."

Die jüngste bestätigte Wolfssichtung in Baden-Württemberg gab es laut dem Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft am 4. August bei Seewald im Schwarzwald. Mutmaßliche Sichtungen im April in Neudenau zwischen Mosbach und Heilbronn sowie in Walldürn nördlich von Buchen ließen sich nicht verifizieren. Von Walldürn bis Neckargemünd wären es indes nur knapp 45 Kilometer. Für einen Wolf keine Entfernung.