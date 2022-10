Neckarsteinach. (cm) Alles andere als besinnlich war die Vorweihnachtszeit im Jahr 2018 in der Vierburgenstadt. Als der Weihnachtsmarkt damals mangels Beteiligung zu scheitern drohte, holte Bürgermeister Herold Pfeifer die Betreiber des "Schwanen", die zuvor am Stift Neuburg in Schlierbach aktiv waren, mit ins Boot – und erntete dafür viel Kritik. Denn an allen vier Adventswochenenden war der

Weiterlesen mit + Lokale Themen + Hintergründe

+ Analysen

Meine RNZ+ Zugang zu allen Inhalten von RNZ+

Zugang zu allen Inhalten von RNZ+ Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt

Top-Themen regional, aus Deutschland und der Welt Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ Angebot für Neukunden 0,99€ 1 Monat einmalig 0,99 €

danach 6,90 € pro Monat

Zugriff auf alle RNZ+ Artikel

inkl. gratis Live-App Jetzt kaufen Tagespass 1,99€ 24 Stunden alle RNZ+ Artikel lesen Jetzt Tagespass kaufen Sie sind schon Printabonnent? 5,30€ Digital Plus 5,30 € pro Monat

inkl. E-Paper

Alle RNZ+ Artikel & gratis Live-App Jetzt Digital Plus kaufen Oder finden Sie hier das passende Abo Shop Sie haben bereits ein Konto? Einloggen