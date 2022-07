Neckarsteinach. (luw) Ein laut Polizeisprecher "nicht alltäglicher Unfall" hat sich am Samstagabend in der Schönauer Straße ereignet. Dabei wurden zwei Männer schwer verletzt. Derzeit ermittelt die Polizei, ob eine Frau das Auto gefahren hatte – dies sagten die beiden Männer gegenüber den Beamten aus, wie ein Sprecher auf RNZ-Anfrage erklärte.

Laut Polizei fuhr ein VW gegen 22.20 Uhr von Schönau kommend in Richtung der Vierburgenstadt "wohl deutlich zu schnell", als er in einer Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit dem Pfeiler einer Bahnunterführung kollidierte. Hier sei offiziell Tempo 30 erlaubt. "Die beiden Männer sagten, dass eine Frau gefahren sei", so der Sprecher. Jedoch habe man vor Ort nirgends eine Person gesehen, auf die die Beschreibung zutreffe. Die Männer hätten einen Namen genannt, der nun überprüft werde. Dem Duo wurden wegen des Verdachts auf Drogen- oder Alkoholeinfluss Blutproben entnommen.

Die Feuerwehr kam im Anschluss an ihren Brandsicherheitsdienst beim Feuerwerk zum "Tag des Gastes" an die Unfallstelle. Dort sicherte sie diese ab und leuchtete sie aus, wie Stadtbrandinspektor Sven Schmitt berichtete.