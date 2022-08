Neckargemünd-Waldhilsbach. (L.L.) Das wochenlange Bangen um den Erhalt des Arztsitzes in Waldhilsbach hat ein Ende: Nachdem Tullio Mander aus gesundheitlichen Gründen seine allgemeinmedizinische Praxis aufgeben musste, kam Ende Juli die gute Nachricht aus Karlsruhe: "Der Arztsitz in Waldhilsbach bleibt erhalten". Heike Pavlik, die in Neckargemünd eine allgemeinmedizinische Praxis führt, hat die Waldhilsbacher Arztpraxis als Filialpraxis übernommen.

Anita Meyer-Frick, die bislang Heike Pavlik in der Neckargemünder Praxis unterstützte, wird nun als Ärztin in der Waldhilsbacher Filialpraxis tätig sein. Beide Ärztinnen kennen sich seit ihrem Studium an der Universität Heidelberg und arbeiten schon lange zusammen.

Tullio Mander hatte die Arztpraxis im Juli 1990 in Waldhilsbach eröffnet und führte sie 32 Jahre lang zusammen mit seiner Ehefrau Margit Mander, die für Büro und Verwaltung zuständig war. Seinen Patientinnen und Patienten hatte er immer versprochen, sich um eine Nachfolge zu kümmern. Dieses Versprechen hat er eingehalten und mit Heike Pavlik und Anita Meyer-Frick seine "Wunschnachfolgerinnen" bekommen. Der scheidende Arzt dankte seinen ehemaligen Patientinnen und Patienten für ihr Vertrauen. Als Hausarzt habe er stets sein Bestes gegeben.

Die Waldhilsbacher Ortsvorsteherin Lilliane Linier bedankte sich bei Tullio Mander und seiner Frau für die geleistete Arbeit sowie bei den beiden neuen Ärztinnen für deren Bereitschaft, die Praxis weiterzuführen. Für die Infrastruktur des Ortes sei dies enorm wichtig. Gerade für ältere Menschen sei es von großem Vorteil, fußläufig zur Hausarztpraxis gehen zu können und nicht auf Fahrer oder den öffentlichen Personennahverkehr – um den es auf dem Dorf nicht zum Besten bestellt ist – angewiesen zu sein. Deshalb habe sie sich wie auch Bürgermeister Frank Volk um den Erhalt des Arztsitzes bei der Kassenärztlichen Vereinigung in Karlsruhe bemüht, berichtete die Ortsvorsteherin.

Positiv für die Waldhilsbacher Patientinnen und Patienten sei außerdem, dass viele von ihnen die beiden Ärztinnen von Urlaubs- und Krankheitsvertretungen kennen. Dank gelte außerdem Jutta Hauck, die als Vermieterin die Räumlichkeiten auch weiterhin zur Verfügung stellt. Die beiden Fachärztinnen für Allgemeinmedizin wollen die Praxis mit Leben füllen und in Notfällen sind sie selbstverständlich auch bereit, Hausbesuche zu machen. Sie freuen sich auf ihr neues Betätigungsfeld und wünschen sich derzeit für ihr Team sowohl für die Waldhilsbacher als auch für die Neckargemünder Praxis Verstärkung von medizinischen Fachangestellten.