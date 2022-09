Neckargemünd. (RNZ) Am Mittwoch und Donnerstag, 14. und 15. September, werden Arbeiten an der Übergangskonstruktion der B37-Friedensbrücke in Neckargemünd durchgeführt. Wie das Regierungspräsidium Karlsruhe mitteilt, müssen Verkehrsteilnehmer mit Behinderungen rechnen.

Aufgrund von Schäden an der Übergangskonstruktion, welche bei einer Kontrolle festgestellt wurden, werden Schraubverbindungen auf der Kleingemünder Seite ausgetauscht. Der Verkehr wird in dieser Zeit an der Baustelle vorbeigeführt.

Während den Arbeiten ist es nicht möglich, von Neckargemünd kommend nach links auf die L534 (Ziegelhäuserstraße) abzubiegen. Verkehrsteilnehmende mit dem Fahrziel Richtung Ziegelhausen werden nach rechts in Richtung Neckarsteinach geleitet. Nach circa 750 Metern besteht am Kreisverkehr eine Wendemöglichkeit, von dort kann in Richtung Ziegelhausen gefahren werden.