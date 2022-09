Von Nicolas Lewe

Neckargemünd. Es ist wieder passiert: Ein offenbar streunender Hund soll im Bereich der Kümmelbachstraße am Rad- und Fußweg in Richtung Heidelberg ein Rehkitz angefallen und tödlich verletzt haben. Robert Wenk, der in Neckargemünd ein Geschäft für Garten- und Architekturelemente führt, meldete den Vorfall der RNZ und zeigte sich im Gespräch erschüttert: