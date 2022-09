Neckargemünd. (cm) Planmäßig haben am Mittwoch die Arbeiten an der Friedensbrücke begonnen. Wegen Instandhaltungs- und Wartungsarbeiten an der sogenannten "Übergangskonstruktion" auf Kleingemünder Seite – also der Stelle zwischen Brücke und "Ufer" – ist auch noch am heutigen Donnerstag das Abbiegen von Neckargemünd kommend nach links auf die Landesstraße L534 in Richtung Heidelberg-Ziegelhausen nicht möglich. Wer in diese Richtung möchte, muss zunächst in Richtung Neckarsteinach abbiegen und dann im Kreisel wenden. Die Arbeiten sollen dazu beitragen, dass die Friedensbrücke noch lange hält. Nach Angaben des Regierungspräsidiums in Karlsruhe – es ist für das Bauwerk und die darüber verlaufende Bundesstraße B37 zuständig – wurden bei Kontrollen Schäden entdeckt. Es werden Schraubverbindungen ausgetauscht.

Ort des Geschehens