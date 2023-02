Ausführlich und chronologisch informierte er über seine Recherchen. Dabei unterstützten ihn Ilka Schlüchtermann und seine Ehefrau Lore Ims, die erläuternde Dokumente und Texte vorlasen. Ab 2005 beschäftigte er sich mit der Familienbiografie. Seine intensiven und gründlichen Nachforschungen mündeten in sein wichtiges, weit über die persönliche Ebene hinausgehendes Buch. Denn ihm gelang am Beispiel seiner Familiengeschichte der Nachweis, wie Menschen in Armut und sozialer Not durch die Nationalsozialisten und ihre Rassenhygiene als "Asoziale" stigmatisiert wurden.

Von Anne Haasemann-Dunka

Neckargemünd. Bei seiner Recherche über die eigene Familiengeschichte ist Alfons Ims auf Dinge gestoßen, die er sich nie hätte träumen lassen. Dass er Mitglied einer "gewöhnungsbedürftigen" Familie war, war ihm wohl bewusst – nicht aber, wie sehr dies auch alles mit der rassenideologischen Politik der Nationalsozialisten zusammenhing.

Im Jakobssalon von Henriette und Hermino Katzenstein hatte Alfons Ims im Rahmen der vom Grünen-Ortsverband angestoßenen Reihe "Brunch und Politik" Gelegenheit, sein bemerkenswertes Buch "Eine ,asoziale’ Pflälzer Familie" vorzustellen. Ilka Schlüchtermann begrüßte für die nun wieder aufgenommene Gesprächsreihe, die in diesem Jahr noch viele weitere interessante Themen um Klima, Wald, Energie, Wirtschaft und Stadtentwicklung anstoßen wird.

50 Jahre habe er gebraucht, um zu seiner Familie, die die Nazis als "asozial" brandmarkten, zu stehen, bekannte der Autor in der gut besuchten Runde. Alfons L. Ims, 1949 geboren, ist das zehnte Kind von Heinrich Ims in dessen zweiter Ehe mit Ludwina, geborene Rimmelspacher. Aus erster Ehe hatte Heinrich Ims zusammen mit Anna Vollet acht Kinder, von denen eines im Alter von vier Monaten verstarb.

Ausführlich und chronologisch informierte er über seine Recherchen. Dabei unterstützten ihn Ilka Schlüchtermann und seine Ehefrau Lore Ims, die erläuternde Dokumente und Texte vorlasen. Ab 2005 beschäftigte er sich mit der Familienbiografie. Seine intensiven und gründlichen Nachforschungen mündeten in sein wichtiges, weit über die persönliche Ebene hinausgehendes Buch. Denn ihm gelang am Beispiel seiner Familiengeschichte der Nachweis, wie Menschen in Armut und sozialer Not durch die Nationalsozialisten und ihre Rassenhygiene als "Asoziale" stigmatisiert wurden.

Mit Begriffen wie "moralisch und geistig minderwertig" und "angeboren schwachsinnig" wurde geschickt und in Beliebigkeit von Amts wegen jongliert, um die eugenisch motivierte Rassenpflege zu rechtfertigen und sich der "Schädlinge im deutschen Volkskörper" durch Unfruchtbarmachung – diese widerfuhr Anna Ims, der ersten Ehefrau von Heinrich Ims – oder schlimmstenfalls durch Euthanasie zu entledigen. Dieser entgingen 1941 die beiden Halbgeschwister von Alfons Ims, Zwillinge im Alter von damals fünf Jahren, nur knapp.

Als "Schwachsinnige" eingestuft, als "typische Zerstörer und Unruhestifter" wurden sie von der Diakonissenanstalt Speyer in die Heil- und Pflegeanstalt Frankenthal gebracht. 1939 waren sie, wie die anderen fünf Kinder auch, dem Ehepaar Anna und Heinrich Ims wegen Verwahrlosung entzogen worden, indem das Vormundschaftsgericht Kaiserslautern die Fürsorgeerziehung angeordnet hatte.

Womöglich hat die Bombardierung und Zerstörung der Heil- und Pflegeanstalt die geplante weitere Unterbringung der Zwillinge in einer entsprechenden Einrichtung in Klingenmünster verhindert – und sie vor der dort praktizierten wilden Euthanasie bewahrt.

Im sich anschließenden Gespräch interessierte man sich für das Schicksal der beiden Zwillinge, die seit ihrem dritten Lebensjahr in Heimen untergebracht waren und erst 15-jährig im Jahr 1951 nach einem Weihnachtsurlaub – ohne offizielle Entlassung – wieder in der Familie blieben. Noch 1947 war ihre "Minderwertigkeit" in einem Intelligenztest fortgeschrieben worden. Beide kamen als Analphabeten ohne Bildung aus dem Heim zurück. Während der eine später ein geregeltes Leben führte, wurde der andere kriminell.

Wie es Alfons Ims selbst schaffte, dem sozialen Brennpunkt "Kalkofen" in Kaiserslautern, dem Zuhause der Familie, zu entfliehen, wurde gefragt. Viel habe er seiner Mutter Ludwina zu verdanken, die auch in ihrer Bemühung, alle Kinder aus den Heimen zu holen, die Heldin in der Familiengeschichte ist. Sie organisierte ihm eine Lehrstelle, sein Impuls war: "Ich muss da raus. Ich will Bildung." Dies gelang ihm: Er studierte Mathematik und Philosophie.

Auch nach der Reaktion seiner Familie wurde gefragt. Er selbst hat mit Ehefrau Lore keine Kinder, die weitere Verwandtschaft – von seinen Halbgeschwistern lebt keines mehr – hat ihn aber 40 Mal zum Onkel, 53 Mal zum Großonkel, 22 Mal zum Urgroßonkel und zweimal zum Ur-Ur-Großonkel gemacht. Während ein Teil der Verwandtschaft in dem Buch eine Therapie für sich selbst und Fragen beantwortet sieht, distanziert sich der andere Teil vehement – und hat den Kontakt zu ihm abgebrochen, mit der Begründung, die Familie in der Öffentlichkeit bloß gestellt zu haben.

Auch darum drehte sich ein Teil der Diskussion – ob man sich bewusst mit seiner Familiengeschichte auseinandersetzen sollte und ob die Betroffenheit der Ausgrenzung über Generationen weitergeht. Alfons Ims hat in folgender Feststellung seine Antwort gefunden: "Es gibt keine Gegenwart ohne Vergangenheit".