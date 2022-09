Neckargemünd. (luw) Das eine Loch war gerade gefüllt, da musste schon das nächste gegraben werden: Nach dem Abschluss der Arbeiten infolge einer Absenkung der Wiesenbacher Straße ist am Donnerstag ein ähnlicher Schaden in der Poststraße bekannt geworden. Während also die Wiesenbacher Straße wieder befahrbar ist, wurde nun die Poststraße gesperrt. "Die Arbeiten sollen bis voraussichtlich Ende nächster Woche, den 18. September, abgeschlossen werden, wenn das Wetter mitspielt", teilte das Rathaus mit.

"Anfang der Woche waren einem Bürger Risse in der Straße aufgefallen, die er dem Rathaus gemeldet hat", erklärte Stadtsprecherin Nadine Thiele. Bei einer unterirdischen "Kamerafahrt" sei dann ein Schaden am Kanal festgestellt worden. Also wurde die Poststraße gesperrt und aufgegraben. Über diese ist die Zufahrt in die Falltorstraße folglich nicht mehr möglich.

Erst vergangene Woche hatte sich bekanntlich die Wiesenbacher Straße abgesenkt, nachdem sich Hohlräume im Untergrund gebildet hatten und eine Abwasserleitung teilweise abgebrochen war – vermutlich als Folge der zurückliegenden Dürrewochen. Die Ursache zum Schaden in der Poststraße war am Donnerstag noch unbekannt, könnte aber die gleiche sein, wie Thiele auf RNZ-Nachfrage sagte.