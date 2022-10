Neckargemünd. (cm) Barbara Salesch ist wieder da: Seit dem vergangenen Monat spricht die bekannte Fernsehrichterin nach zehn Jahren Pause wieder Recht. Seit Kurzem läuft die Gerichtssendung auch wieder täglich um 15 Uhr auf dem Fernsehsender RTL. Und wer in den kommenden Tagen und Wochen reinschaut, könnte ein bekanntes Gesicht aus der Region entdecken: Tobias Streit. Der katholische Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Neckar-Elsenz wirkt in drei Folgen von "Barbara Salesch – das Strafgericht" mit.

"Ich kannte die Sendung von früher", berichtet Streit. "In meinem Sommerurlaub habe ich den Aufruf gelesen, dass für die neuen Folgen Komparsen gesucht werden." Der 35-Jährige bewarb sich und erhielt prompt eine Zusage mit Einladung zur Produktion nach Köln. Neben einem negativen Corona-Test waren auch mehrere Kleidungsstücke im Gepäck, denn es sollten mehrere Folgen an einem Tag gedreht werden.

Der Drehtag begann um 11 Uhr mit einer Einweisung durch den Produktionsleiter. In welche Rolle Streit dann schlüpfte, darf er nicht erzählen. Nur so viel sei verraten: Auf der Anklagebank saß er nicht. "Da habe ich drauf geachtet", sagt er. "Die Rolle sollte mit meinem Beruf in Einklang stehen." Vom Zuschauer bis zum Zeugen sei alles möglich. Bis zuletzt wurde noch keine Folge mit ihm ausgestrahlt.

Es war nicht das erste Mal, dass Streit Teil einer Fernsehproduktion war. Bei "Gottschalk gegen Jauch" saß er einmal im Publikum. "In der Form war es aber eine Premiere für mich", erzählt er. Und warum Barbara Salesch? "Ich bewundere diese Frau", sagt der Geistliche. "Sie hat eine taffe und gute Persönlichkeit." Saleschs Sendung fand der Pfarrer schon früher interessant. "Jeder kann vor Gericht landen und jeder wird gleich behandelt", sagt Streit. "Die Justiz erfüllt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, jeder wird für seine Taten zur Rechenschaft gezogen." Die Fälle seien realitätsnah, da sie auf der Basis echter Vorkommnisse geschrieben worden seien.

"Es ist Wahnsinn, was da aufgefahren wird", zeigt sich Streit noch immer beeindruckt von der Produktion. Pro Folge hätte eine dreistellige Zahl an Personen mitgewirkt. Neben Angeklagtem, dessen Verteidigung, Staatsanwalt, Protokollantin sowie etwa fünf Zeugen pro Fall kommen noch Nebenrichter, Justizangestellte, Zuschauer sowie jede Menge Personen hinter den Kulissen hinzu. Erst gegen 23 Uhr war der letzte Fall im "Kasten". Der Pfarrer übernachtete in Köln und warf am nächsten Tag noch einen Blick auf den Dom. ...