Neckargemünd. (lesa) Essen und ein Fahrstuhl haben am Mittwoch und Donnerstag die Neckargemünder Feuerwehr gehörig auf Trab gehalten. Wie diese mitteilte, eröffnete der Alarm einer Brandmeldeanlage am Mittwoch gegen 9.30 Uhr den Einsatzreigen: Mit drei Fahrzeugen machten sich die Einsatzkräfte auf den Weg in die Güterbahnhofstraße. Vor Ort stellte sich aber heraus: Die Brandmeldeanlage wurde "durch Kochen" ausgelöst. Die Kameraden setzten sie zurück und übergaben die Einsatzstelle an den Hausmeister.

Lange Zeit Ruhe hatten die Feuerwehrleute nicht: Um kurz vor 12 Uhr piepten die Melder erneut. Diesmal lautete das Alarmstichwort "Person im Aufzug". Beim zweiten Einsatz des Tages blieb es nicht beim Fehlalarm. Wie die Besatzungen der zwei Feuerwehrautos am Einsatzort – dem S-Bahnhof in der Altstadt – feststellten, war dort eine Person im Fahrstuhl eingesperrt. "Dieser wurde von uns geöffnet und die Person befreit", heißt es von der Wehr. Der Fahrstuhl wurde außer Betrieb gesetzt und die Kameraden verabschiedeten sich für diesen Tag in den Feierabend.

Ohne Arbeit blieb auch Christi Himmelfahrt nicht. Kurz nach 21 Uhr wurde die Feuerwehr in die Südstadt alarmiert. Im Spitzerfeld hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen: Essen war angebrannt. Eingreifen mussten die Wehrleute aber nicht, sie rückten ein und konnten den Vatertag ausklingen lassen.