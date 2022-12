Neckargemünd. (lesa) Es gibt Dinge, die gehören wohl bei den meisten zu Heiligabend dazu: Da wären der Gottesdienstbesuch oder das gemeinsame Singen von Weihnachtsliedern. Aber auch und vor allem, das christliche Hochfest im Kreise der Familie zu begehen. Ein Neckargemünder Ehepaar will es am bevorstehenden Heiligabend anders machen: Christian und Chiara Berg laden am 24. Dezember völlig Fremde ein, Heiligabend mit ihnen – und mit Kater Pumba – zu verbringen. "Ob jemand kommt, der wenig Geld hat, oder einfach nicht alleine sein will, ist uns egal", betont der 37-Jährige, der im auf Facebook einen entsprechenden Aufruf gestartet hat, im Gespräch mit der RNZ. Platz haben die Bergs für maximal acht Personen.

Was den Logistiker und seine 28-jährige Frau, die als Gesundheits- und Krankenpflegerin arbeitet, zu ihrem ungewöhnlichen Angebot antreibt? "Wir haben immer gerne neue Leute kennengelernt", sagt Christian und berichtet davon, dass er und seine Frau bereits häufiger etwa im Rahmen gemeinsamer Spieleabende Fremde kennengelernt haben. Und wieso ausgerechnet an Weihnachten? "Wieso nicht", lacht der 37-Jährige, berichtet dann aber, dass das Ehepaar erst am 25. Dezember gemeinsam zu Eltern und Schwiegereltern an die Schweizer Grenze aufbricht.

Von dort stammen die beiden Neckargemünder ursprünglich. Und weil es eben Menschen gebe, die niemanden hätten, mit dem sie die Weihnachtsfeiertage verbringen könnten, sei ihnen die Idee gekommen. "Wir sind nicht die Reichsten, aber mit anderen zu essen ist nichts, was einen arm macht", so der 37-Jährige, der in seiner Freizeit etwa älteren Menschen bei der Einrichtung ihrer Computer hilft.

Einen konkreten Ablauf des Heiligabends haben die Bergs derweil noch nicht im Sinn: "Ob wir etwas gemeinsam spielen, einen Film anschauen oder was wir essen – wir sind flexibel", sagt Christian. Wenn jemand sich melde, werde man gemeinsam abstimmen, wie man den Abend gestalte. "Ich bin ein Multitalent, aber nicht in der Küche", unterstreicht der 37-Jährige augenzwinkernd. Zumindest einen Plan B haben Christian und Chiara aber, sollte sich niemand melden: "Dann gehen wir ins Kino oder etwas essen – wir finden schon etwas", sagt Berg. Druck machen werden sich die beiden jedenfalls nicht: "Stress hat man genug im Leben."

Info: Wer mit Christian und Chiara Berg Heiligabend verbringen möchte, meldet sich bis 23. Dezember über Facebook bei Christian Berg, erreichbar über www.facebook.com/cosmiq85