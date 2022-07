Neckargemünd. (lesa) Wohl von der Oberleitung fallende Funken haben am Samstagnachmittag einen Brand an der Bahnstrecke nach Sinsheim ausgelöst. Um 16.30 Uhr wurde die Feuerwehr in die Elisabeth-Walter-Straße alarmiert, wo rund sechs Quadratmeter Grünfläche entlang der Böschung in Flammen standen.

Nach rund acht Minuten waren neun Mann der Feuerwehr vor Ort, weitere zehn Minuten später